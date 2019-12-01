2019 年 11 月 29 日，快手在北京举办第一期光合演讲，以 “知识的全民生长力” 为主题分享互联网时代的知识传播新路径。

探索宇宙（锋轮）、儿科马大夫等多位快手知识科普类内容创作者登台讲述自己与快手结缘、在快手成长的故事，分享了自身的短视频知识分享经验与感悟。快手知识生态数据显示，仅 2019 年，快手上的知识作品数量超过 1.2 亿，平均每秒诞生 4 个知识内容，平均每个作品获得一万多播放曝光。其中包含 2000 多万条宇宙、科学、人文相关知识、3800 多万条生活百科视频、25 万个职业人发布的 5900 多万条职业技能视频、以及 100 多万条学科教育视频等。

同时，快手联合知乎发布 “快知计划”，将通过流量扶持、品牌共创等利好政策鼓励更多知识生产者一同探索知识传播的新方式和新空间，促进知识类型创作者结合短视频、直播平台和图文知识平台的优势，探索知识传播的多样化形态。

知乎社区治理、用户商业生态团队负责人李姗珊认为，“快知计划的作者加入知乎后，其分享的内容会根据质量、互动数据等维度进行评估，使优质内容享有致知计划之内的流量、现金、知识等权益。因视频创作成本较高，知乎还会结合其视频内容及质量，在算法推荐和 ‘知了奖’ 评选中进行加权计算，给予视频创作者更多的机会和可能。”

快手科技副总裁陈思诺表示，“快手将通过内容支持、流量扶持、定制成长计划等形式，营造平台良好的知识交流氛围，让创作者及受众者双方都能获得收获。”。