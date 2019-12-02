据北京青年报报道，生鲜电商呆萝卜从 11 月起陆续被曝光经营不善、拖欠供应商货款及裁员等消息，该公司 CEO 刘峰表示，呆萝卜杭州中心已正式关闭。但有员工称，呆萝卜并没有安置解散的杭州中心员工，而其欠薪金额已超过 3000 万元，并拖欠杭州团队 300 人及部分合肥团队两个月工资和社保。

报道指出，在这一状况下，“最苦” 的是那些交了 15.6 万成为 “合伙人” 的员工。

当时的宣传方案是，合伙人出资 15.6 万元，15 万元是门店的固定资产押金，6000 元是每月 500 元的房租成本。而合伙人享受的权利和义务是，享受店面营业额 8% 的分红，但要承担门店员工工资+宣传推介+分拣成本+管理工作。 如今这些 “合伙人” 不仅要面对呆萝卜公司停业，可能血本无归的压力，还要面对追讨消费余额的社区顾客。

此外有员工爆料，呆萝卜今年 8 月在合肥区域关闭了 200 家店，而这些 “合伙人” 的劳动合同也发生了变化：

公司要求他们签订一份 “外包合同”，相当于他们是与第三方公司签订合同，与呆萝卜实际上解除了雇佣关系。他们不愿意签合同，并辞职了。但截至辞职时，公司从未给这些 “合伙人” 购买社保。

互联网生鲜电商平台呆萝卜创立于 2015 年 10 月，其于今年 6 月完成 6.34 亿元人民币 A 轮系列融资，1 个月前，该公司还获得了来自俄罗斯风投 DST 的 B 轮融资，但金额未披露。

呆萝卜创始人李阳向北京青年报表示：“核心问题是我们对公司增长发展的预期过高，但我们在组织管理，以及业务的固化速度没跟上，导致公司的失血不断增加。” 该公司还表示，“这次危机事件主要是扩张过快而融资步伐没能同步跟进及信息不对称所致”。