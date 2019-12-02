李国庆谈未来择偶标准：要找傻白甜

据新浪科技报道，在最近一场媒体活动上，李国庆谈到自己今后的择偶标准：再不找商人了，要找傻白甜。

之前关于未来的生活设想，李国庆曾表示，“自己还没有从和俞渝婚姻的阴影里走出来，结婚还是单着，有伴儿就行，现在也有新型的家庭形式”，同时提到，不会再找女商人。而现在他表示，自己要找傻白甜，“因为我自己也是傻白甜，而且未来我还要干一番大事业的。

李国庆还回应了关于去洗浴中心的质疑，他坦言自己喜欢按摩，极少去洗浴中心。“因为到那里你都得脱光，大家都认识我，那样多别扭啊，所以很少去。”

微信发原图或泄露位置信息？官方回应

据新浪科技报道，针对微信发原图或泄露位置信息的报道，微信官方予以回应。

微信表示，如今，任何智能手机拍摄的照片，都含有 Exif 参数，可以调用 GPS 全球定位系统数据，在照片中记录下位置、时间等信息。无论用微信、短信、邮件或是其他传输工具发送原图，都会将附带信息一并发送。不过，朋友圈发送的照片都经过系统自动压缩，不带位置等信息。

微信提示，“实在担心的话，可以避免发原图，或者关闭定位。还有一招绝杀，P 完图再发”。

产业链：苹果已开始准备 iPhone SE2 的相关量产工作

据硅谷分析师报道，产业链最新爆料，苹果已经在今天正式通知相关合作伙伴，开始准备 iPhone SE2 相关量产的准备工作，这款即将发布的新机，预计会在下个月开启小规模试产工作。

供应链相关人士爆料称，苹果从今天开始已经通过供应链开始对 iPhone SE2 进行备货，预计这款新品 2020 年的出货量在 2000-3000 万部，至于它的起步售价将不超 3000 元。

据悉，上游产业链每个月预计为 iPhone SE2 准备约 200–400 万部的产能，其售价是 399 美元起。iPhone SE2 之所以成为 iPhone 6、6S 系列用户换机首选，主要是这三个方面决定：1、习惯 iOS 生态；2、预算有限；3、对新功能 (如 Face ID、多摄像头) 需求不强。