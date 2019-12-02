李国庆谈未来择偶标准：要找傻白甜
据新浪科技报道，在最近一场媒体活动上，李国庆谈到自己今后的择偶标准：再不找商人了，要找傻白甜。
之前关于未来的生活设想，李国庆曾表示，“自己还没有从和俞渝婚姻的阴影里走出来，结婚还是单着，有伴儿就行，现在也有新型的家庭形式”，同时提到，不会再找女商人。而现在他表示，自己要找傻白甜，“因为我自己也是傻白甜，而且未来我还要干一番大事业的。
李国庆还回应了关于去洗浴中心的质疑，他坦言自己喜欢按摩，极少去洗浴中心。“因为到那里你都得脱光，大家都认识我，那样多别扭啊，所以很少去。”
微信发原图或泄露位置信息？官方回应
据新浪科技报道，针对微信发原图或泄露位置信息的报道，微信官方予以回应。
微信表示，如今，任何智能手机拍摄的照片，都含有 Exif 参数，可以调用 GPS 全球定位系统数据，在照片中记录下位置、时间等信息。无论用微信、短信、邮件或是其他传输工具发送原图，都会将附带信息一并发送。不过，朋友圈发送的照片都经过系统自动压缩，不带位置等信息。
微信提示，“实在担心的话，可以避免发原图，或者关闭定位。还有一招绝杀，P 完图再发”。
产业链：苹果已开始准备 iPhone SE2 的相关量产工作
据硅谷分析师报道，产业链最新爆料，苹果已经在今天正式通知相关合作伙伴，开始准备 iPhone SE2 相关量产的准备工作，这款即将发布的新机，预计会在下个月开启小规模试产工作。
供应链相关人士爆料称，苹果从今天开始已经通过供应链开始对 iPhone SE2 进行备货，预计这款新品 2020 年的出货量在 2000-3000 万部，至于它的起步售价将不超 3000 元。
据悉，上游产业链每个月预计为 iPhone SE2 准备约 200–400 万部的产能，其售价是 399 美元起。iPhone SE2 之所以成为 iPhone 6、6S 系列用户换机首选，主要是这三个方面决定：1、习惯 iOS 生态；2、预算有限；3、对新功能 (如 Face ID、多摄像头) 需求不强。
报告：iPhone 11 持续热销，苹果或将在第四季度超越华为
据市场研究机构 TrendForce 最新的报告称，由于 iPhone 11 系列的持续热销，预计苹果手机出货量将在今年第四季度超越华为手机，跻身全球手机市场占有率第二的品牌。
TrendForce 在报告中给出的预测数据是：苹果 iPhone 手机将在第四季度取得 6900 万部出货量，市场占有率也将高出第三季度 6.3 个百分点，升至 18.7%，超越华为排名第二。
预计华为手机将在今年第四季度取得 5500 万部的销量，市场占有率则有第三季度的 18% 跌至 14.9%，排名第三。而 OPPO、小米、vivo 将继续在第四、第五、第六名为位置站稳脚跟。
三大运营商正式执行新规，办入网需全面实施人像比对
据工信部最新规定显示，从 12 月 1 日开始，电信企业在实体渠道全面实施人像比对技术措施，人像比对一致后方可办理入网手续。
对于这样的规定，中国移动、中国联通和中国电信都表示，将积极按照规定执行，做好电话用户实名登记工作，夯实网络诚信体系建设基础。
工信部还表示，各电信企业必须完善电信服务协议条款，明确用户不得二次转售、倒卖电话卡，并充分运用海报、广告、短信等多种方式积极开展宣传提醒，引导用户至正规营业场所购买电话卡。最后，工信部指出，要积极防范用户名下不知情办卡，要求电信企业自 2019 年 12 月 1 日起通过自有营业厅向用户提供查询名下手机号码的服务，对用户提出存在异议的手机号码应立即组织核查和处理，切实维护群众合法权益。