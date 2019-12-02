欧盟正调查谷歌数据收集行为，后者已被罚款三次

12 月 2 日消息，据路透社报道，欧盟反垄断监管机构正在对谷歌的数据收集行为展开调查。这一行动表明，欧盟不相信其最近对这家搜索巨头创纪录的罚款达到了预期效果。路透社获得一份文件显示，欧盟特别关注谷歌的本地搜索服务、在线广告和网络浏览器等业务存在的问题。欧盟反垄断监管机构欧盟委员会告诉路透社：“作为对谷歌收集和使用数据有关的做法进行初步调查的一部分，该委员会已发出问卷。初步调查正在进行中。” 今年 3 月，谷歌因滥用其在线搜索广告业务的市场支配地位，被欧盟委员会罚款 17 亿美元。这是欧盟近三年来对谷歌的第三次罚款，也使欧盟对谷歌的罚款总额达到 82 亿欧元 (约合 90 亿美元)。

特斯拉柏林建厂获补贴 10 亿欧元 德国加速电动车转型

特斯拉首席执行官马斯克近日在德国宣布，将在柏林附近建造一座超级工厂，生产电动汽车电池、动力传动系统以及整车组装，这是特斯拉在欧洲建立的第一座超级工厂，也是特拉斯继美国内华达州、纽约州和中国上海之后，全球第四座超级工厂。特斯拉公司向勃兰登堡州投资银行正式递交了政府投资补贴申请，这一申请同时也必须得到欧盟委员会的批准。初步估算勃兰登堡州给予特斯拉的投资补贴超过 10 亿欧元。与此同时，特斯拉的超级工厂也将为当地创造 6000 到 7000 个工作岗位。另外，特斯拉还将在柏林建造一个汽车设计和工程中心。

格力电器控制权变更事项拟发生重大进展，2 日起临时停牌

中新经纬 12 月 2 日电 周一盘前，深交所公告称，珠海格力电器股份有限公司 (证券简称：格力电器) 控制权变更事项拟发生重大进展，格力电器于 2019 年 12 月 2 日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。10 月 28 日晚间，格力电器发布关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的结果公告。该公告称，2019 年 10 月 28 日，格力集团函告公司，经评审委员会对参与本次公开征集的两家意向受让方进行综合评审，确定珠海明骏投资合伙企业为最终受让方。二级市场方面，截至上周五 (11 月 29 日) 收盘，格力电器报 57.71 元/股，当日收跌 1.27%。

产业链：华为 5G 手机明年至少出货 5 千万部 鸿海或拿下全数订单

12 月 2 日消息，据供应链最新消息，得益于 5G 技术上的优势，华为将在 2020 年加大 5G 手机的出货量，而鸿海旗下的富士康几乎拿下了所有的订单，总量估逾 5000 万部。除了鸿海外，随着华为 5G 手机出货量的增长，上游供应链也会受益，目前他们目前产能满载，公司之前预告，2020 年全年将会非常繁忙，据说 5G 版 iPhone 的部分订单也被其收入囊中。虽说外界都很好看苹果推出 5G 版 iPhone，因为这可以刺激更多老用户换新，但由于技术上的落后，导致新机的成本不会像华为那么有优势。行业分析人士表示，如果算上专利费、成本等，那么 5G 版 iPhone 的售价至少要比现在提高 10%-15%，这是苹果所不愿看到的。

iPhone 11 中国市场热卖，苹果全球销量或将在第四季度超越华为

12 月 2 日消息，据外媒报道称，随着 iPhone 11 系列全球热卖，特别是在中国市场，这将有助于苹果在今年第四季度全球智能手机份额上超越华为。上述报道基于市场研究机构 TrendForce 最新的报告，后者在报告中指出，由于 iPhone 11 系列的持续热销，预计苹果手机出货量将在今年第四季度超越华为手机，跻身全球手机市场占有率第二的品牌。据说，苹果正在全力准备明年 9 月发布的三款新 iPhone，其都将支持 5G 网络，2020 年出货量最多可以达到 1.2 亿部，预计成为该公司最赚钱系列机器，同时预计 2020 年第四季度，苹果 5G 手机全球份额占据 50%，三星和华为份额将缩减至 10% 和 20%。