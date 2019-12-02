近日，心理健康兴趣+教育平台「愈见幸福」宣布获得来自青松基金的数千万元人民币 Pre-A 轮投资。而距此不到半年前，「愈见幸福」刚刚获得险峰长青的天使轮投资。

愈见幸福（北京）教育科技有限公司成立于 2017 年，一直专注于心理健康领域的兴趣和职业教育，公司以 “治愈自己，疗愈他人” 为目标，通过打造专业的心理内容、多维的心理诊断工具、专业的心理学培训课程，解决心理咨询师职业培训和发展诉求，解决大众的心理健康发展与教育诉求。

愈见幸福提供 “愈见心理”、“心理人才培养计划”、“就业平台” 三个品类产品，满足用户在心理、职业等多方面的相关需求。“愈见心理” 平台，设计了亲子关系、亲密关系、个人成长三个系列的心理提升课程，而平台也拥有四大优势，包括强大的师资、灵活多样的授课方式（包括线上授课随时利用碎片化时间）、全面系统化的课程，以及班主任陪伴式的成长。

本轮融资后，愈见的创始人兼 CEO 王晓权表示，将继续加快心理业务发展，链接需求人群，把公司打造为心理健康领域最强的 “兴趣+教育” 平台；同时将加强研发力度，完善师资团队，借助互联网不断迭代升级产品，加强行业内部合作，争取早日成为中国心理行业发展的中坚力量。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。