T-Mobile 在 5000 城镇开启 5G 美三大运营商均进入 5G 时代

腾讯科技讯 此前，T-Mobile 承诺，如果与 Sprint 的合并成功，其 5G 网络将于 12 月 6 日在全美国 5000 个城市和小镇上线。虽然收购交易并未彻底完成，但是 T-Mobile 提前几天，在 12 月 2 日启动了全国 5G 网络。目前，T-Mobile 提供的是 600 兆赫的 “低频带”5G。众所周知的是，随着 T-Mobile 收购日本软银集团的 Sprint 公司，美国电信市场形成 “三国演义” 格局。之前，实力比较强的 AT＆T 和威瑞森都已经运营全国性 5G 通信网络。据外媒最新消息，12 月 2 日，T-Mobile 宣布正式启动全国性 5G 网络的运营。这也意味着美国三大电信公司全部进入了 5G 时代。

声称打翻身仗不难的罗永浩今晚举行发布会：新品或是 “黑科技” 抗菌材料

12 月 3 日消息，就像之前预告的那样，罗永浩今晚 19 点 30 分要在北京工业大学体育馆举行新品发布会，而发布的产品或是 “黑科技” 抗菌材料。根据目前汇总的细节看，罗永浩今晚要发布的应该是一种新材料，这跟他之前涉及的产品风格有些出入。这种 “黑科技” 的材料主打 “抗菌涂层”，起到抑制细菌生长的作用，同时还具备抗污、防过敏等特性。罗永浩重申，打翻身仗没那么难，锤子科技也会继续做下去，未来的产品也许不能用 “smartisan” 品牌，也许不能用 “坚果” 品牌，但无论如何，锤子科技都会继续做下去。创业维艰，过程难免窘迫狼狈，但不管身上是血是汗是屎是尿，只要战士不下战场，一切都有可能。

NASA 航天器发现印度月球着陆器坠毁地点：已爆炸

IT 之家 12 月 3 日消息 绕月球飞行的 NASA 航天器发现了印度 “维克拉姆” 号月球着陆器的坠毁地点，该着陆器在 9 月的一次着陆尝试中猛撞到月球表面。航天器拍摄的图像确认着陆器爆炸，显示了着陆器的撞击地点和事故造成的周围碎片。9 月 7 日 “维克拉姆” 号登陆器应通过控制完成向月球表面的降落。登月设备的下降进展正常，但在 2.1 公里的高度发生故障并偏离路线，具体细节目前尚不清楚。随后，“维克拉姆” 号登陆器与地面指挥站失联。NASA 的 “月球侦察轨道器” 自 2009 年以来一直在绕月轨道飞行，9 月 17 日，科学家通过轨道器首次拍到了 “维克拉姆” 号的坠毁地点。

iPhone11S 两款 Pro 支持 5G 毫米波：2021 年 iPhone12 改策略

12 月 2 日消息 苹果预计 2020 年下半年推出的三款新 iPhone（或为 iPhone 11S 系列），另一说法是 4 款。摩根大通今天报告，预计 2020 年苹果将销售 2.03 亿部 iPhone，2021 年达 2.05 亿部，之前的预期分别为 1.99 亿部和 2.01 亿部。根据摩根大通报告，四款 iPhone 分为两对较大、较小的机型，其中一组型号分别配备 5.4 英寸和 6.7 英寸显示屏，而另外两个型号将配备 6.1 英寸屏幕。另外摩根大通还做出进一步报告，预测苹果将在 2021 年改变其 iPhone 发行策略，摩根大通通过供应链方面消息提出 “启动节奏的战略性变化” 正在 “使季节性趋于平稳” 方向上。节奏的变化将会导致苹果在 2021 年上半年发布两款新 iPhone 手机，随后在下半年秋季再发布两款 iPhone 手机。

格力新东家来了，高瓴旗下珠海明骏 400 亿入主格力电器

历时半年多的格力电器股权转让角力赛终于尘埃落定。12 月 2 日午间，珠海格力电器股份有限公司发布公告称，控股股东珠海格力集团有限公司与最终受让方珠海明骏投资合伙企业拟签署股份转让协议。据天眼查显示，成立于 2017 年 5 月的珠海明骏，公司的两大股东分别为深圳高瓴瀚盈投资咨询中心和珠海贤盈股权投资合伙企业；而珠海贤盈股权投资合伙企业的两大股东分别为珠海高瓴天成二期股权投资基金和珠海高瓴天成二期投资管理有限公司。也就是说，珠海明骏背后的实际操盘者为高瓴资本。根据股权受让计划，格力集团在出让 15% 的股权后，将成为仅持股 3.22% 的小股东，这也意味着格力集团将彻底放弃第一大股东的地位。随着 “新老板” 的到来，未来格力电器在治理结构等方面或许都将随之发生新的变化。