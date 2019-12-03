和往年一样，苹果在年末公布了 App Store 全球年度精选 app 与游戏，希望获奖的 app 和游戏能为其他开发者树立榜样。

摘得年度 iPhone 应用头衔的是由 AI 加持的长曝光相机 Spectre，年度 iPhone 游戏由知名游戏制作人陈星汉的《光·遇》获得。iPad 方面，年度应用是来自 Moleskine 的笔记应用 Flow，它拥有石墨铅笔、楔形笔尖马克笔和多种经过细致调整的工具，方便自由涂写；年度游戏是经过重新构想的 16 位冒险游戏《Hyper Light Drifter》。Mac 平台的年度应用和游戏分别是排版工具 Affinity Publisher 和画面唯美、引人入胜的平台解谜游戏《GRIS》。

与此同时，苹果还宣布举办首届 Apple Music Awards，将于北京时间 12 月 5 日上午 10 时 30 分全球直播 Billie Eilish 在 Steve Jobs Theater 的现场表演。Billie Eilish 在首届 AWA 上获得了 “年度全球艺人” 荣誉，说唱乐和灵魂乐新人唱将 Lizzo 获得年度最突出进步艺人奖，Lil Nas X 的《Old Town Road》为年度歌曲。

苹果还为这一音乐奖项专门设计了奖杯，每个奖杯都采用由精致的 12 英寸纳米级平整度的硅片打造而成硅晶片，硅晶片则悬挂在抛光玻璃片和经加工的阳极氧化铝金属主体之间。不得不说，在这个音乐奖杯上，苹果还真是点满了科技技能树啊。

图片均来自 Apple