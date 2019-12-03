2019 年 12 月 1 日，“麦向新农时代” 麦飞全球战略发布会在北京召开。麦飞 CEO 宫华泽博士提出了一个新的理念：“数字农业落地价值公式：服务=技术模式”。

宫华泽认为，中国农业不缺少技术，而是缺少技术落地的模式和场景。通过技术切入落地场景，以服务形式渗透，在农业生产周期中能够呈现出指数级增速，让数字化技术在农业发展中切实发挥巨大威力。

麦飞发布了四大全球战略布局，提出具有中国农业发展特色的数字农业示范村计划；全线开放数字农业实验基地体系，设立基金；以及多元化业务布局的 “麦盟” 计划；麦飞海外战略布局。在 “技术—业务—数据” 业务闭环的基础上，进一步完善与升级业务生态，形成第二阶段的发展提速，四大全球战略得到了各界嘉宾的广泛关注。

新技术的涌现和应用，成为推动农业生产方式变革的重要力量。2019 年麦飞完成了数字农业示范农场 “5+1” 战略布局，分别位于：吉林、辽宁、湖北、江苏、海南，以及加拿大蒙特利尔，旨在打造数字农业示范农场体系。

基于数字农业技术应用经验及运营模式升级，2020 年麦飞将开展数字农业示范村建设，引入科学理念、技术创新、数字农业服务等，全链路打通 “耕种管收+流通”，建立数字农业技术赋能下的农产 “未来账本” 体系，开启新农发展的探索之路，助力乡村振兴，让数字农业技术的落地应用发挥更大的价值。