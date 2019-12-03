以双目为主的三维视觉芯片、核心技术和方案提供商 MYNTAI 小觅智能今日宣布获得来自蜂网投资的千万级 Pre-B 轮追加投资。

小觅智能创始人和 CEO 庞琳表示，本轮融资后，小觅智能将进一步利用产业落地资源，加强公司 3D 视觉感知领域的技术和解决方案研发，推动公司产品在快递物流领域的落地以及 AI 人才的招募。

小觅智能 2014 年 7 月成立于美国硅谷，专注立体视觉技术整体解决方案，致力于为 AI 打造三维视觉慧眼，核心产品和技术包括以双目为主的多传感器融合模组、视觉惯性导航技术、量产级的双目标定技术、量产级的双目自标定技术等，以及核心产品和技术在服务机器人、扫地机器人、安防机器人、无人车、无人机和辅助驾驶 ADAS 中的应用。

小觅智能在开曼群岛设有母公司 Slightech, Inc. ，并在中国无锡设有全资子公司轻客智能科技（江苏）有限公司，在中国北京设有全资子公司轻客小觅智能科技（北京）有限公司。

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该公司于 2014 年完成来自乐搏资本的天使轮融资；2015 年完成真格基金的 Pre-A 轮融资；2017 年获得成识资本、申通董事长陈德军、触控科技、优客工场和中关村国际控股的 A 轮融资；2018 年获申通快递董事长陈德军的战略融资；2019 年 9 月，获苏民投的数千万元 Pre-B 轮融资。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。