12 月 3 日，华米科技（NYSE：HMI）2019 年度战略媒体沟通会在北京举行。华米科技创始人、董事长兼 CEO 黄汪正式宣布，将 “科技连接健康” 确定为公司使命。

华米科技宣布和美国 AliveCor 公司达成合作，将一起拓展欧美发达国家的医疗级心电图服务市场；同时，华米科技全球创新中心也和北京大学第一医院心血管内科签署了战略合作备忘录，将共同在中国推动心脏健康管理计划。

截至 2019 年 8 月 27 日，全球智能设备出货量突破一亿台。2019 年前三个季度总出货量达 2760 万台，超过了 2018 年（去年）全年的 2750 万台的出货量；前九个月的营收达 37 亿元，也超过了去年全年的营收。

黄汪表示，华米的 AMAZFIT 智能手表布局，已经从原来的智能运动手表、基础智能手表以及旗舰智能手表 3 大系列，扩展到包括健康手表、时尚智能手表以及 X 系列在内的总共 6 大系列。之所以要打造在售型号 15 个、SKU 达 39 个的超大 “表厂”，他解释说，手表本质上有着装饰属性，因此用户的需求是多样化的；作为始终专注在智能可穿戴领域的公司，华米有能力也有责任去满足用户的不同需求。

在芯片方面，由华米科技自主研发的 “黄山 1 号” 也在今年量产应用到了多款 Amazfit 品牌手表、手环中，包括目前的旗舰级产品 Amazfit 智能手表 2 ECG 版。由于 “黄山 1 号” 芯片的加持，该产品成为了全球唯一可以和 Apple Watch 竞争的具有 ECG 心电图检测功能的智能手表。此外，华米还先后投资了 SiFive 和 GreenWaves 两家明星 RISC-V 创业公司，积极参与国际前沿的芯片技术研发。

截至 2019 年 9 月 30 日，华米共记录了总睡眠 70 亿晚，累计心率监测 211 亿小时；累计 ECG 心电图达 1489 万次，而初筛的房颤和疑似房颤接近 7 万人次。华米科技也成功推出米动健康 VIP 服务，从而实现了 “端+芯+云” 战略的整体落地。

在黄汪看来，智能手表不是智能手机的简单替代或者复制，更像是一种进化。由于离人最近，因此在有些地方会比智能手机更强大。智能手表会成为新的健康入口，以及推动整个健康产业发展和突破的核心变量。