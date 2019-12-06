Alphabet 旗下的 DeepMind 被业界广泛认为是一流的人工智能研究实验室。公司联合创始人 Mustafa Suleyman 今天宣布，他将直接加入 Google。

Suleyman 于 2010 年与现任首席执行官 Demis Hassabis 和首席科学家 Shane Legg 一起创办了 DeepMind。Suleyman 最开始是公司的首席产品官，2014 年 DeepMind 被 Google 收购后，他成为了 Applied AI 部门的负责人，致力于为该实验室在健康、能源和其他领域的研究成果寻找实际用途。

今年 8 月，Suleyman 被停职，DeepMind 当时并没有解释 Suleyman 为什么被停职，只表示 “在经历 10 年的忙碌之后，Suleyman 现在正在休假。” Suleyman 也没有作出回应。

早些时候 Suleyman 发推称，他在 DeepMind 工作了十年后，直接加入 Google，“致力于研究应用 AI 技术的机会和影响”。他将与 Google AI 负责人 Jeff Dean 和全球事务高级副总裁 Kent Walker 合作。Suleyman 将于明年 1 月开始担任新职务，但目前还不清楚他的具体职务是什么。