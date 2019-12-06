



欧盟对 FB 加密货币采取强硬立场 排除风险前禁止在欧盟运营

腾讯科技讯 12 月 6 日消息，据外媒报道，欧盟各国财长于当地时间周四达成共识，对在明确解决可能带来的风险之前，禁止 Facebook 的 Libra 等加密货币在欧盟运营。此举表明，欧盟对 Libra 采取了强硬立场。自今年 6 月份发布以来，Libra 因可能对金融体系产生影响而招致全球监管机构的批评。欧盟各国财长在一份联合声明中表示：“在充分确认和解决法律、监管和监督方面的挑战与风险之前，任何全球性稳定币都不应在欧盟开始运营。” 欧洲央行表示，现金使用量下降的趋势可能加速加密货币的采用，但警告称，此类举措对金融体系的影响可能非常大，因此需要仔细评估。

马斯克：特斯拉要在年底前交付全部车辆 目标 40 万辆

特斯拉第三季度财报显示，特斯拉在 Q3 共交付了 97000 辆车。这家公司预计，Q4 的交付量将超过这一数字。今年前三个季度，特斯拉共生产 26 万辆电动汽车，向消费者交付 25.52 万辆，如果要完成马斯克定下的 36 万-40 万辆的交付量目标，至少还需要交付 10.48 万辆。去年，特斯拉一直在改进其太阳能业务的运营，上个季度恢复增长，其太阳能板安装量达到 43 兆瓦。马斯克表示，特斯拉能源业务正在成为一个 “分布式全球公用事业”，从长远来看，它可能会超过特斯拉的汽车业务。特斯拉是否能达到交付目标尚不确定，但值得注意的是，特斯拉 Model 3 在美国的销量几乎已经是同级豪华车型例如 3 系，A4 和 C 级的总和。

高通推出新一代 VR/AR 芯片 支持 5G 可摆脱线缆束缚

12 月 6 日，高通发布了面向 VR/AR 产品的最新芯片 XR2，并且支持 5G。该顶级平台支持诸多定制特性和多项业界首创，可跨增强现实、虚拟现实和混合现实领域实现广泛扩展。相比第一代产品，XR2 平台实现了性能的提升，包括 2 倍的 CPU 和 GPU 性能提升、4 倍视频带宽提升、6 倍分辨率提升和 11 倍 AI 性能提升。随着 5G 建设的进展，VR 被认为是 5G 落地的第一波应用而给予厚望。产业更多是在讲 “双 G”+VR 的概念。双 G 是指 5G 和千兆带宽，5G 主要是室外移动场景，也就是无线基站到移动终端一侧，而千兆带宽+ Wi-Fi6 为室内固定场景，二者共同为 VR/AR 提供更优的管道。

蔚来 11 月份交付新车 2528 台，创下年内单月交付新高

12 月 5 日，据蔚来公布的最新数据显示，11 月份交付新车 2528 台。这也是蔚来连续三个月单月销量突破 2000 台。其中，ES6 在 11 月交付了 2067 台，交付至今 6 个月已累计 8896 台。ES8 在 11 月交付了 461 台，全年累计 8499 台。1-11 月，蔚来累计交付新车 17395 台。自 2018 年 6 月开始交付以来，全品牌累计交付新车 28743 台。据蔚来官方数据，截至 11 月底，蔚来已在全国开业 37 家蔚来空间。加上 21 家蔚来中心，蔚来销售网络已覆盖全国 41 座城市。蔚来创始人、董事长、首席执行官李斌表示 ES6 与 ES8 销量上涨背后的核心原因是老用户积极推荐。

苹果明年将推 5 款 iPhone！详细参数曝光/售价 2800 元起

此前有消息称，苹果将于明年秋季推出四款 iPhone，并将于明年春季推出小屏 iPhone——iPhone SE 2。这样来看，苹果明年一共将推出 5 款手机。根据爆料，苹果明年将推出 iPhone SE 2、iPhone 12、iPhone 12 Plus、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 共 5 款手机。具体配置方面，iPhone SE 2 将配备一块 4.7 英寸 LCD 显示屏，其余四款手机均采用 OLED 屏幕，尺寸分别为 5.4 英寸、6.1 英寸、6.1 英寸和 6.7 英寸，其中 iPhone 12 Pro 系列还拥有 120Hz 屏幕。价格上，爆料称，iPhone SE 2 售价约合人民币 2800 元，iPhone 12 售价约合人民币 4900 元，iPhone 12 Plus 售价约合人民币 5600 元，iPhone 12 Pro 售价约合人民币 7000 元，iPhone 12 Pro Max 售价约合人民币 7700 元。