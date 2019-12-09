随着我国 “禁废令” 的实施，废纸进口逐步被限制。据前瞻产业研究院的数据，到 2020 年我废纸需求缺口至少在 3000 万吨以上。在废纸进口被限制的情况下，3000 万吨的废纸缺口需要依靠国内的废纸回收来填补。而我国废纸回收体系尚未完善，废纸回收量率较低，2017 年我国废纸回收率仅 48.5%，这意味着每两张废纸就有一张未被回收，远远低于发达国家 70% 的水平。完善废纸回收体系，提高废纸回收率势在必行，也成为新兴的市场机遇。

抓住这一机遇的初创公司之一绿洲智能环保提出了利用物联网改变废纸回收行业的方案。据绿洲创始人张景柱介绍，绿洲的废纸回收方案采用了 “即时回收” 的理念，用户可以在学校、办公场所附近的智能回收机中投入废纸，机器能够自动称重并微信返回现金；或者在绿洲的微信平台预约下单，有专人来回收 25 公斤以上的废纸。

（绿洲智能环保创始人张景柱）

“即时回收就是在用户产生废纸的那一刻就给出回收途径，而不是像以往那样扔到垃圾桶再回收。” 张景柱解释道。传统的废纸回收方法面临着中间环节多、废纸损坏严重、纸源不稳定等问题，在拾荒人员、废品收购站这些中间环节有些纸张会被加湿称重，导致最后到造纸厂的纸利用价值下降；废纸打包厂由于影响环境也成为环保部门管制的对象，导致打包厂一般位于城市的边缘地带，进一步增加了运输成本。

而绿洲的回收方案则更加高效。绿洲采用线上结合线下的模式，在线下场景设置智能废纸回收机，在线上则建立智能调控平台，实现平台化加数据化。目前，绿洲在线下专注学校场景，在部分学校已经放置了 40 台智能废纸回收机（目前每月能回收约 50 吨废纸），并正在筹备与深圳 100 多所学校的合作，而深圳市有 2000 多所中小学，因此学校场景还有很大的扩展空间。在线上，用户可以在绿洲的微信平台预约下单请专人上门回收；绿洲还建构了一个整合了物联网数据的智能调控平台，模仿外卖派发订单的方式，将智能回收机、订单的信息发送给附近拥有小车的传统废品回收从业者、物业清洁公司的员工，帮助这部分人群提高回收废品的效率和收入。

（绿洲的智能废纸回收机）

绿洲不仅革新了废纸回收的流程，还改变了废纸回收的产业链。在传统的废纸回收行业中，从业者形成以家族为中心的团体，回收点非常分散而且不固定，这导致了较高的物流成本，回收到的废纸需要大概 30 公里的运输才能到达打包厂，再经过大概 100 公里运输到造纸厂。绿洲则建立了新型的打包厂，这种打包厂规模更小、环境更清洁，因此可以建设在市区，降低废纸的运输成本。

绿洲的营收来源也在逐步拓展中，从废纸到全品类废品的延伸，机体广告，公众号商城，成品纸的反向提供，以及物流链成熟后的物流业务延伸。智能回收机上的屏幕可以投放广告；运输车从造纸厂的回程中可以运输成品纸回到智能回收机售卖。各个环节都是通过物联网数据平台支持的，在数据的赋能下，物流、纸厂收纸及生产计划、政府环境监督及纸污染管理等环节的效率都能得到提升。

在运营策略上，张景柱特别强调了绿洲的 “半公益” 模式：与动物保护、旧书回收等公益组织合作，将部分收益用于公益项目，吸引关注公益的人群参与进废纸回收活动中来。在今年双 11 期间，绿洲与动物保护组织深圳猫网推出动保合作项目，回收双十一产生的纸箱，并将产生的收益全部捐赠给深圳猫网用于流浪猫救助。

接下来的计划中，绿洲在专注学校场景的同时，还将辐射到周边，后期到商场、办公楼、居民区等场景，并且扩展回收的品类。

在今年的 TechCrunch 国际创新峰会上，绿洲智能环保获得了硬件竞技场的亚军。

（绿洲智能环保获得了 2019 TechCrunch 硬件竞技场亚军）

目前，绿洲智能环保已经获得 HAX（中国）硬件投资百万级天使轮投资。