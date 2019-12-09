iPhone 被诉存在辐射超标问题 苹果方面称产品没问题

12 月 9 日消息，据外媒报道称，针对总部位于芝加哥的律师事务所 Fegan Scott 向法院提交的诉讼，手机厂商苹果和三星可能不会理睬，因为他们看来自家的手机上辐射控制上是合规的。

Fegan Scott 声称测试是在 FCC 认证的实验室进行，其距离从零到 10mm 不等，以测量触摸或接近人体时发射的射频辐射。最新的结果显示，测试的实验室声称在 2mm 测试中，iPhone 8 和 Galaxy S8 的辐射是规定上限的两倍以上，而在 0mm 测试中，iPhone 8 是规定辐射极限的 5 倍以上。

对于这样的证据，有苹果和三星内部人士表示，只拿实验室的数据就来说手机辐射超标，这显然是行不通的。

特斯拉电动皮卡 Cybertruck 已经上路了，马斯克开着它去兜风

12 月 9 日消息 近日 TMZ 拍到特斯拉公司的首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）已经开着特斯拉电动皮卡 Cybertruck 上路了。

目前根据特斯拉 CyberTruck 预定页面信息显示，双电机和三电机车型的生产定于 2021 年底开始。当然，这符合特斯拉在电动皮卡揭幕仪式上宣布的生产预期。

但是单电机版本 CyberTruck 的生产已经推迟了整整一年。特斯拉表示，这款售价 39900 美元的车型要到 2022 年底才会开始生产。现实情况似乎是，任何对基础版 CyberTruck 感兴趣的人都可能不得不等到 2023 年才能收到车。

除手机、平板和电脑以外 华为终端明年全线搭载鸿蒙系统

深圳特区报 2019 年 12 月 09 日讯 昨日，华为全球旗舰店·深圳万象天地店人头涌动，华为消费者业务软件部总裁王成录在 “HUAWEI Talk 主题分享” 会中为现场观众带来了一场关于 EMUI10 的公开课。他透露，明年华为除了手机、平板和电脑，其他终端产品将全线搭载鸿蒙系统，并在海内外同步推进；鸿蒙系统的全面开源也将在明年 8 月正式开放。

EMUI 的全称是 “EmotionUI”，它是华为手机的操作系统，也是华为公司研发的基于 Android 定制的操作系统，已更新至第十代。

蚂蚁金服战略投资金蝶金融，拓展金融 2B 服务能力

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，上海云鑫创业投资有限公司投资了深圳金蝶互联网金融服务有限公司，云鑫创投是蚂蚁金服旗下的一个投资主体，此次对金蝶的投资金额和持股比例尚未披露。

据天眼查信息显示，金蝶金融公司新增了沈崇锋和祁磊两位董事，其中沈崇锋是金蝶中国总裁，他于今年 7 月接替孙雁飞成为新总裁。此外，公司注册资本由 7000 万变更为 8750 万，增加了 25%。这意味着，蚂蚁金服或持股金蝶金融 25% 股份。

谷歌已开始审查 Chrome 浏览器标签页预览功能 有望近期上线

尽管在浏览器市场上已经占据主导地位，但谷歌的 Chrome 浏览器在某些方面依然存在不足，而这也正是谷歌一直努力改善的方向。其中一项不足就是标签页预览功能，该功能最早出现在经典版微软 Edge 浏览器上。今年 10 月份，谷歌在 Chrome OS 上试点开放了这项功能。现在援引 Reddit 社区用户报道，在 Chromium Gerrit 上谷歌已经对这项新功能进行审查。