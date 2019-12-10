云计算的第一梯队玩家不乏闻名的科技巨头，足以证明这个行业的掘金价值。

毫无疑问，云计算是一个拥有巨大市场潜力的行业。据前瞻产业研究院发布的《中国云计算产业发展前景与投资战略规划分析报告》统计数据显示，初步测算 2018 年，中国云计算行业市场规模将超 900 亿元，2019 年中国云计算行业市场规模将突破千亿元，到了 2021 中国云计算行业市场规模将增长至 1858 亿元左右。

其实，不仅在中国，全球范围的云计算都在飞速发展。而且，有趣的是，这个行业有非常多的科技巨头参与竞争，如亚马逊、微软、谷歌、阿里巴巴、百度、腾讯等。云计算厂商都在不断增强其 IT 基础架构和业务自动化能力，以不断扩大在全球范围内的市场份额。整个行业呈现巨头独领风骚的现状。据高盛预计，2018 年亚马逊、微软、阿里巴巴和谷歌占据了核心云计算市场约 56% 的份额，2019 年它们的份额将合计达到 84%。

从数据上来看，云计算市场的后来者可能需要面临在 “夹缝” 中生存的局面。不过，道客云（DaoCloud）的创始人兼 CEO 陈齐彦，却并不觉得市场的空间如此悲观。

成立于 2014 年的道客云，在年龄上也许并不是相当资深。但由于整个团队由来自于甲骨文、EMC 等企业，使得该公司有丰富的行业经验。所以其实际上是一个强劲的企业级云计算领域的数字创新者。在 2019 大数据产业创新峰会上，陈齐彦向动点科技分享解释了他对于目前云计算市场的看法，也介绍了在挤满巨头的云计算市场，新兴企业开辟 “新大陆” 的逻辑与方法。

大部分传统意义的云都是由资源和资本汇聚出来的庞然大物，所以云计算领域也形成了巨头模式。不过，陈齐彦认为，这样的状况正在悄然改变。“云计算技术本身有一个技术的演进过程，现在它正在变得更轻量，架构上变得更容易落地。” 他表示，云计算正在变成一种轻量模式，这会成为新兴企业可抓住的机会点。

不过目前整个产业面临的问题是：云计算究竟如何与数字化转型结合起来。“数字化转型是业务，云计算是 IT 基础设施。一定是云计算向数字化转型靠拢，而不是数字化转型上云。” 他在提及云计算与数字化转型的关系时，表示其中有两种形态，一是第一代互联网伴随的第一代数字化模式，主要体现在流通领域和消费领域。在这两个领域中，中小企业居多，形成了碎片化的数字化需求，且通过上云实现了。二则是今天还没有享受到红利的大量基础性产业，如制造业、工业、金融行业等。大型企业由于受到对私密性及安全较为敏感等因素的影响，云化较慢。“这些行业需要数字化能力，需要嫁接在云上。但他们需要的不是一个庞然大物，而是一个更靠近的云。” 陈齐彦说。

显然，传统大型企业的云化未来将成为重要的趋势，这个市场还有潜力可挖掘。这种新的机会也会促使出现新形态的云企业价值。“上一代云企业是把客户的数字化场景往上拉，大量离散的数据在云计算企业或产业里得到汇聚。所以这些云计算企业不仅是云计算公司，还是大数据公司。数据产生智能，最后这些企业变成了最智能的公司。” 陈齐彦表示，传统产业其实是想要变得更智能，所以他们不会愿意把数据提供给一个云企业。“这些传统企业需要云下沉，帮助他们加工数据，创造数字化场景，而且产生的智能能力是自己拥有的。我们认为应该有一种新形态来满足这种需求。” 他补充说道。

此外，在云计算的服务过程中，现在也出现了新的技术融合形态。平安科技的 CTO 方国伟曾表示，AI 是云厂商的差异化竞争点。事实上，云巨头们也在这个方向暗自较量。而且，今年百度的一份季度财报显示，云+AI 的战略带来的效益也很可观，这佐证了该方向的市场有效性。

陈齐彦也赞同，云+AI 是一个很重要的趋势与竞争点。他表示，产业数字化的根本逻辑，是以数据为中心，算法机器为纽带，人是被动的。“数据本身不会产生智能，数据只有累加在云上，云其实是给了数据无边的计算能力，无边的计算能力构建在无边的数据能力之上。” 他解释道，云有互联网云，如：百度云、腾讯云等，它们必须提供通用性的 AI 能力。因为现在客户已经对将数据提供给第三方平台的行为非常敏感，所以很多互联网云厂商只有提供智能服务，才能让客户继续愿意把数据放置到第三方平台。“即把你的数据加上我的智能，大家得到共享智能。” 他说。

“智能云的方向是对的，但是云的形态会发生变化，有可能是属于托管云，也有可能属于企业私有云，在这些云上面最关键的问题是智能一定是来源于数据，智能的能力一定是靠向数据，而不是抽取数据。” 陈齐彦强调道。全球的云计算产业都面临着这样的问题，如亚马逊、Google、Facebook 等面临着越来越多数据下沉，抽取这些的数据会承担很大的合规风险。这样的背景下也催生了大量的新兴科技公司，他们可以以创新的方式提供云和人工智能能力给企业。

简单来说，在新的需求变化下，新兴科技企业的灵活解决方案所面临的并不是在一个存量市场，而是一个蓝海市场。“他们并不是在吃巨人剩下的东西，相反这个市场可能比巨人挤压碰撞的市场还要大。” 陈齐彦说。

那么，在新的机会市场中，新兴企业之间的核心竞争又会是什么？陈齐彦认为：在蓝海市场里的成功因素是尽快把 to B 的闭环建立起来。“在大 B 端市场，技术是引领市场的一个非常重要的维度，但是 to B 市场的竞争法则其实是木桶原则。大企业关注的是技术、产品、市场、品牌、支持、服务以及咨询培训的完整闭环，这就要求新兴的企业没有短板。” 他解释道。

然而，事实上很多科技企业是缺乏 to B 基因的。“我们相对少走一点弯路，就是因为除了技术积累外，我们的 to B 管理经验和市场经验丰富。所以从公司的战略、组织架构到执行层面，大家会重视这件事情。” 他说。

“这样的企业（to B 企业）在前期很脆弱，但是当它挺过去那个周期，就会迎来复制性周期。” 陈齐彦说道。