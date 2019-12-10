“成都的东安新城相当于当年上海的 “陆家嘴”。” 成都经开区管委会主任、龙泉驿区长杜海波 10 月 17 日在成都城市新中心东安新城、简州新城走进上海投资合作推介会上这样作下比喻。透过今天上海陆家嘴的发展成就，可以见得成都经开区（龙泉驿区）对未来信心满满。它的底气从何而来？

推介会首次揭秘的《2019 年全国经开区营商环境指数报告》指出，成都经开区（龙泉驿区）营商环境位居全国第六，超京沪经开区，其市场前景、基础设施、生态环境三大指标均位列西部第一。资料显示，龙泉驿区历史悠久，古为蜀国辖地，有 “川东首驿” 之称。从 2000 年起，龙泉驿区从郊区县跃升为国家级经济技术开发区，是成都市 11 个中心城区之一。在近期出炉的 “全国综合实力百强区” 榜单中，成都经开区（龙泉驿区）位列 27 位，居中西部城区第二、西部第一。

成都经开区（龙泉驿区）的实力不容小觑，在成都 “东进” 战略的推动下，已成为一颗冉冉升起的新星。动点科技的记者采访了三位与龙泉驿区结缘的企业家和项目方，他们有的已与龙泉驿区签约准备大干一场，有的正蓄势待发，有的正处于观望状态，他们从各个角度向我们介绍了自己眼中的成都经开区（龙泉驿区）。他们分别是：塑米集团总裁洪欣，明发集团总经理吴新生，国家千人计划专家、中科领航 CEO、董事长金星博士。

孕育 “希望” 的土壤

“东安新城这块土地的土壤已经很肥沃了，现在最重要的是选择播种什么样的种子。” 金星博士接受我们采访时说道。作为国家 “千人计划” 专家、博士生导师的金星在 2011 年被国务院引进回国之后，在 2014 年创立了中科领航，投身具有自主知识产权的汽车智能控制系统及芯片研发、生产工作中。

在金星博士看来，汽车芯片领域是东安新城需要把握好的机遇。在整车制造领域，芯片堪称汽车的 “神经”，少了它就无法行驶。但是多年来，我国的汽车芯片几乎被国外厂商垄断，严重依赖进口，这也成了当前我国汽车产业发展的最大短板。而东安新城经过长时间的积累，在汽车领域已经有了良好的基础。据了解，东安新城已汇聚了丰田、大众、沃尔沃等 11 家汽车整车和 300 余家汽车零部件企业，西门子、华润等 67 家世界 500 强企业和 57 家上市公司。除此之外，东安新城还拥有中法生态园、中德汽车及智能制造产业园等国别合作园区，中德智能网联四川试验基地等汽车研发平台落户，其中，宝马、奔驰等知名企业已陆续进驻。据相关数据统计，2018 年成都经开区（龙泉驿区）整车制造 123 万辆，到 2021 年，将实现整车产能突破 300 万辆、整车产量突破 200 万辆。金星博士介绍，在如此产量基础上引入中科院的技术，让成都经开区（龙泉驿区）实现弯道超车不成问题。

“如今，龙泉驿区发展厚土肥沃，汽车品牌非常丰富，当 5G 时代来临，车联网、智能驾驶、智能芯片技术的植入，就是播种在这片土地上的好种子。” 金星博士总结说。

房地产集团的 “跃跃欲试”

我们在采访间还遇到了拿了一沓企划书正在谈合作的明发集团总经理吴新生，他表示出对龙泉驿区浓厚的兴趣。

明发集团创始于 1994 年，是一家以城市运营为核心，以商业地产、住宅地产、酒店经营为支柱产业，并涉及工业、商贸、投资等多项领域的大型现代集团企业。这一次，总经理吴新生携带着的正是对龙泉驿区的房地产开发企划书。

“首先跟着政府 “东进” 的政策走，东安新城首当其冲。其次，东安新城交通非常便利，四通八达，六条地铁线目前通了两条。不属于市中心，地价便宜但未来前景好人气旺，环境绿化的也很好，是一个天然氧吧，对于我们房地产集团来说，是一个香饽饽。” 吴新生跟我们介绍他之所以中意龙泉驿区的原因。他透露，未来将计划在龙泉驿区打造一个地标性建筑，就像陆家嘴的东方明珠。还有纯商务用途的 5A 级写字楼，围绕东安湖打造舒适的居民区。“相信跟着国家政策走一定没有错，未来龙泉驿区将会越来越成熟，不仅是商业开发区，也会有高校、医院等，成为人气非常旺的繁华地段。” 吴新生说。

塑米的 “西迁” 之路

“在与成都经开区各方面接触的过程中，我们感受到了成都经开区对抢抓发展机遇、建设营商环境方面的重视。同时考虑到龙泉驿区生产制造业的肯定，我们决定将塑米集团的一部分产业迁到成都。” 塑米集团总裁洪欣说道。

上海塑米信息科技有限公司，成立于上海自贸区，是核准的大宗商品线上交易企业。拥有遍布全国的经销商和完整的供应链，通过整合行业资源，运用自营电商模式为客户提供原厂正牌、优品平价、现货送达的增值服务。“现在整个制造业向西部转移，我们看到西部产业正在转型升级，还有生产性服务业正在深入发展落地，希望能够和产业结合更加紧密一起。” 洪欣说。他透露，塑米集团将投资 100 亿到成都地区，其中电商交易中心资金结算中心、大数据智能软件的研发中心、物流服务中心、供应链金融的服务中心将迁移到东安新城，项目将于今年年底启动，预计明年年底完工。

“相比东部来说，西南发展前景潜力更大，东部珠三角发展相对饱和了，成都是西南几个省的中心，具备人口人才优势，综合成本比华东低，有很大的发展空间。” 洪欣补充说。

不管是还在观望的国家高新技术专家，还是跃跃欲试的房地产集团，众多资历雄厚的企业都开始将目光聚焦到了成都经开区（龙泉驿区）。在 10 月 17 日上海的推介会中，龙泉驿区现场签约共引进 20 个产业合作项目，总投资额达 355 亿元，涉及氢能源、新能源汽车、文化旅游等多个行业领域。引进的企业中，包括西门子、远洋国际等世界 500 强企业和上海银行等上市公司，这些项目的签约落地，将极大地提升成都经开区（龙泉驿区）、简州新城的城市品质和城市能级。

成都向东，重庆向西，成渝相向发展的背后，是一个世界级城市群的建设蓝图。于成都而言，“东进” 战略的重要性不言而喻。作为成都东进的 “桥头堡”，成都经开区（龙泉驿区）刚好位于成都 “东进” 战略的起始位置，前与主城区相接，背靠成都城市公园，这里正’ 是链接东部新城 “四城一园” 与中心城区的关键节点，扮演着承西启东的角色。

“一开始，上海也是以制造业为主，现如今城市发展的同时，金融、物流、创新创业成为上海的产业标签。” 龙泉驿区长杜海波说，这也是成都经开区（龙泉驿区）要走的道路。