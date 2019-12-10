最近，全球 FaaS 提供商 Rapyd 已获得由 Durable Capital Partners LP 领投的 2000 万美元（约 1800 万欧元）。这笔融资使公司的估值达到 12 亿美元。

迄今为止，该公司已融资约 1.8 亿美元（约合 1.62 亿欧元），包括公司 A 轮融资、先前宣布的由 General Catalyst 和 Stripe 领投的 4000 万美元（约合 3500 万欧元）B 轮融资以及由 Oak HC / FT 和 Tiger Global 领投的 1 亿美元（约 9000 万欧元）C 轮融资。

Rapyd 由 Arik Shtilman 于 2015 年创立，是一个允许国内或跨境进行任何支付的 FaaS 平台。

这家英国初创公司正在为日益加剧的全球金融科技和商业现代化浪潮铺路，这一浪潮由电商、零工经济平台、金融机构以及技术提供商发起，目的是让客户体验高度本地化。

它将银行转账、电子钱包或现金等本地支付方式从单个 API 无缝集成到数字应用程序中。据称，它将运营世界上最大的本地支付网络，连接全球 20 多亿消费者。

通过访问 Rapyd 全球支付网络，企业可以使用 100 多个国家 500 多种本地支付方式，包括银行转账，电子钱包和现金。Durable Capital Partners LP 致力于发现并投资于高增长技术领域的早期成长型公司。

Rapyd CEO Arik Shtilman 评论道，

我们很高兴在 Henry Ellenbogen 的领导下，Durable Capital Partners LP 对 Rapyd 进行了第一笔投资。这进一步证明，我们的市场策略具备了成为一家全球性科技公司所必需的成功要素。

翻译：夏慧