OPPO 认为，万物互联只是一个物理的联结，而互相融合才是未来的用户使用场景。因此，光光凭借一款智能手机是不够的，需要有其它的智能外设。

首先我们看到的是 5G CPE 设备。OPPO 认为这款产品会是家庭的一个连接中枢。当然，除了双模 5G，还会匹配多种物联网协议，支持众多的物联设备。与路由器不同的是，CPE 不需要使用物理的线缆连接，用户只需要插入一张 5G 的 SIM 卡，CPE 就可以自动的向外发送达到 5G 网速的 Wifi 信号。这个产品核心芯片用的是高通 X55。

CPE 的功能包括智能秘钥管理、网络自修复、智能网络切换、安全防护等。在连接性方面，未来可以支持最大 1000 个设备同时连接。这款设备会在 2020 年的第一季度发布。

另一款设备是智能耳机。这款产品具体规格没有发布，采用的是白色外观，入耳式的无线设计。未来，其会支持语音 AI 功能。

最后还有一款产品，就是 OPPO 智能手表，这显然也是 5G 大环境下的新布局。这款产品可以跟踪人体的健康信息和健身参数，应该会和市面上的智能手表差不多，但是会变成 OPPO 家族的一员。

OPPO 希望借助这些产品和智能手机的融合应用，达到 1+1+1 大于 3 的效果。