Redmi 红米今天发布了 K30 系列手机，希望通过 1999 元的起售价，进一步拉低 5G 手机的入手门槛。

Redmi K30 5G 版采用高通骁龙 765G 处理器，支持 SA/NSA 双模和 5G Smart 智能网络调节，多网并发技术则是可以实现 2.4G、5G WiFi 及 5G 蜂窝数据网络三路并行。

K30 系列均配备 6.67 英寸 “胶囊” 打孔屏，支持 120Hz 刷新率，兼容 60Hz 和 90Hz 模式，可通过动态调节来平衡能耗。首批支持 120Hz 屏幕的应用包括 QQ、微信、今日头条等。

相机方面，K30 系列搭载 6400 万像素超高清主摄（索尼 IMX686 传感器），另外三颗镜头分别是 800 万像素超广角（120 度）镜头、500 万像素微距镜头（2cm 微距，4G 版为 200 万像素）和 200 万像素景深镜头。自拍相机为 2000 万像素 + 200 万景深双摄组合。功能上支持 AI 实时语音转字幕和一键 Vlog 等。

K30 系列搭载 4500mAh 电池，其中 5G 版支持 30W 快充，4G 版标配 27W 快充；指纹识别位于侧边，保留了耳机孔，散热方面用到的是铜管液冷散热技术；多功能 NFC、5G 双频 GPS、红外遥控等也有配备。

K30 4G 版与 5G 版的主要区别是后者采用骁龙 730G 处理器，以及如上所述，微距镜头变为 200 万像素。

Redmi K30 5G 的起售价为 1999 元，对应 6GB RAM + 64GB 存储空间，6+128、8+128、8+256 版的价格分别是 2299 元、2599 元和 2899 元。4G 版同样有上述容量版本，价格对应是 1599 元、1699 元、1899 元和 2199 元。4G 版已经开启预售，5G 版要等到 1 月才会发售。