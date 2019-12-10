罗永浩在线答疑鲨纹黑科技：纯物理抑菌方式 清水冲洗即可

罗永浩介绍称，Sharklet 最大的优势就是不改变原材料的属性。举例来说，一个长期使用并被证明安全可靠的母婴用品硅胶材料，表面加上了 Sharklet 微结构之后，材料的全部属性都没有任何变化，只是因为表面的微结构，具有了抗菌抑菌的能力。罗永浩还在回答中透露了一些目标，短期目标是再多签约几家商家，长期目标是把 Sharklet 技术还未覆盖的领域全覆盖。

三星会计欺诈案：三名高管被判两年牢狱

腾讯科技讯 在过去一年时间里，韩国三星电子旗下的一家子公司爆出了会计欺诈丑闻，诸多高管被捕，韩国司法部门展开了调查和公诉。据国外媒体报道，韩国检察部门已经深入调查三星电子子公司 “三星生物制品公司” 涉嫌会计欺诈的案件。“被告犯罪行为的大胆程度超出了公众的想象，震惊了社会，” 韩国法官 Soh Byung-seok 周一表示。他判处三名三星电子高管两年有期徒刑。

苹果确认参加明年 CES 展会，上次参会还是 1992 年

腾讯科技讯 12 月 10 日消息，据外媒报道，世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展 CES 网站上显示，苹果数十年来将首次正式重返拉斯维加斯 CES 大会，讨论其在消费者隐私问题上的立场，而不是悄悄发布新的硬件产品。苹果上次在 CES 上正式亮相还是在 1992 年，当时其首席执行官约翰 斯卡利（John Sculley）在芝加哥举行的峰会上亮相，并发布了牛顿（Newton）设备。近年来，虽然苹果没有在 CES 上正式亮相，但其技术已经对展会形成了巨大影响。

亿航智能赴美 IPO：能否成为国产无人机第一股？

无人机制造商——亿航智能日前向美国证券交易委员会（SEC）更新了招股书，预计将以 “EH” 为代码在纳斯达克上市，承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷、Needham & Co 及老虎证券。招股书显示，亿航智能 IPO 拟发行 320 万股美国存托股票（ADS），每股发行价格估计在 12.5 美元至 14.5 美元间，另外承销商还有 48 万股 ADS 超额配售选择权。以此计算，公司募集资金规模将在 4000 万美元至 5336 万美元。

亚马逊 AWS 遭竞争对手猛追，先发优势正被微软谷歌追平

AWS 在云端无敌的光芒在今年 10 月被打破，当时该公司被视为能与美国国防部有望签订为期 10 年、价值 100 亿美元重磅合同（JEDI）的最佳供应商。然而，亚马逊却惨败给微软。有些分析师警告称，市场的走向将发生根本性转变。