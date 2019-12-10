小米 11 月初已经证实将在 2020 年进入日本手机市场，12 月 9 日，小米在东京举办了首场发布会。

这次发布会除了小米 Note 10（CC9 Pro 国际版），还包括可穿戴设备小米手环 4，以及 18W，10000mAh 快充版小米移动电源 3。

小米旗下智能家居品牌 “米家” 推出的 20 吋旅行箱和 IH 电饭煲也在这次发布会中登场。

早在 2016 年，小米刚刚推出这款电饭煲时，它也曾表示压力 IH 电饭煲的发明者、三洋电饭煲事业开发部前部长内藤毅参与了这款电饭煲的结构设计。内藤曾表示，自己想做最好的电饭煲，再卖到日本去，如今已经成为现实。

价格方面，米家 IH 电饭煲在日本的售价为 9999 日元（约 649 元人民币），小米手环 4 售价 3490 日元（约 226 元人民币），小米移动电源 3 售价 1899 日元（约 123 元人民币），金属版旅行箱售价 17900 日元（约 1160 元人民币），非金属版 7990 日元（约 517 元人民币）。

作为重头戏的小米 Note 10 售价 52800 日元（约 3400 元人民币），Note 10 Pro 售价 64800 日元（约 4200 元人民币）。