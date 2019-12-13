在人力资源行业的数字化变迁历史中，从业 20 多年的老兵陈谏是一个无法绕过的角色，每一次 HR 行业的技术变革，他都参与其中。在他刚开始从事人力资源工作的年代，HR 的各项工作主要还靠人力来运作。后来在计算机开始流行、eHR 产品出现的几年，陈谏在金蝶、用友两大软件服务商担任重要职位。而在企业云服务兴起的 2014 年，陈谏创办了专注企业级 SaaS（Software as a Service）服务软件的理才网。

（理才网创始人陈谏）

在思考企业的定位时，陈谏发现当时市场上有专门针对 HR、办公自动化、财务、客服等开发的软件，在一个企业内部，员工手机里可能要装多个不同的软件。企业的运作需要 HR、财务、管理等多个环节的紧密配合，如果不同部门之间的软件和数据不能打通，会造成很多困扰。因此，陈谏希望能将企业数字化的功能整合在一个平台上，涵盖 HRM（人力资源管理）、CRM（客户关系管理）、OA（办公自动化）、SCM（供应链管理）等多个系统，将理才网打造成一站式企业级应用的云服务商。

理才网一开始推出的主打产品是 day HR，采用 SaaS 服务模式，主要应用在地产、金融、科技、医疗等垂直行业的人力资源部门。2015 年获得 2 亿元 A 轮融资后，理才网发布了一站式互联网工作平台 daydao，将产品从核心的 HR SaaS 扩展到市场更广阔的 PaaS（Platform-as-a-Service）领域。daydao 通过类似于 App store 的碎片化应用部署，提供个性化的 SaaS 行业解决方案；平台上集合了在线办公、移动应用、智慧管理、增值服务、企业社交 5 种功能，企业能在上面建立一站式互联网工作平台。

daydao 的产品布局涵盖了企业运作过程的招聘、财务、管理等各个环节，其中不仅包含了当前主流办公自动化软件中常用的考勤、报销功能，还涵盖了企业 HR 部门、财务部门使用的招聘、绩效考核、工资核算等功能。“相比于其他办公软件主打 ‘轻’ 的特性，daydao 的产品是非常 ‘重’ 的。” 陈谏向动点科技说道。

谈到目前市场上另一个办公软件巨头钉钉，陈谏认为：“钉钉的开放平台类似很多 B 端商家入驻的天猫，而 daydao 类似自营为主的京东。”，企业在购买 daydao 产品之后，能够自主运营、自行开发一些应用。

相比于钉钉，daydao 也更擅长垂直行业的研发服务，在底层架构、行业方案、应用部署方面具有一定优势。核心产品都是自主研发，拥有大量知识产权及专利。daydao 深入投资、物业、交通、餐饮、电商等垂直细分领域，推出了一系列针对性较强的解决方案，还有劳务派遣、福利采购、智能硬件等相关的平台服务，成为当前国内唯一覆盖专业管理应用和行业解决方案的综合性 PaaS 平台。

（daydao 一站式智慧管理云平台）

官方给出的数据称，daydao APP 在人力资源管理类 APP 中的下载及使用量位居榜首，用户数达到上千万人，占据了约 80% 的市场份额。daydao 的企业用户达到数十万家，产品被中国石油、江西机场、中航国际等大型企业采用，还与华为、中兴、阿里巴巴、腾讯等 100 多家企业达成战略合作伙伴关系，构建企业服务生态。

2019 年，daydao 团队对 AI 技术的打磨越发成熟，着眼于企业的一站式业务需求，推出了 daydao ATS 智能招聘系统，主打基于 AI+视频的招聘解决方案。作为一款 SaaS+AI 产品，daydao ATS 融合了语音合成、语音识别、人脸识别、迁移学习、机器学习等 AI 底层技术，再利用公司以往积累的海量数据和算法，开发出岗位画像、AI 评分、AI 推荐等深度应用。

（daydao ATS 智能招聘系统的视频面试功能界面）

具体操作上，这一系统可以自动抓取各招聘渠道中的简历，自动去重，并结合大数据和 AI 进行人才质量分析；企业先在系统中设置面试题目，通过手机短信或邮件发出面试邀请，面试者收到面试邀请码进入微信小程序 “daydao 招聘助手”，即可在线视频面试。

HR 可以在系统中批量邀请视频面试，通过 AI 对面试者进行画像，通过视频或者倍速播放视频生成的文本，多维度了解面试者的答案、语言、动作和表情，再进行评分和匹配岗位，提升招聘的效率，快速筛选海量的简历。对于雇佣人数大、人员流动性高的企业，例如工厂流水线、销售这一类劳动密集型行业，利用 AI+视频的招聘方案能够节省很大一部分成本。

在视频面试过程中，系统还能利用大数据技术进行交叉验证，核查信息真实性。视频面试、视频简历的形式受到年轻人的欢迎，也正成为未来流行的招聘形式。