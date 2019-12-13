报告称 11 月 iPhone 在中国出货量大跌 库克：明年新机很精彩值得期待

12 月 13 日消息，据外媒最新报道称，苹果 CEO 库克在接受媒体最新采访时表示称，iPhone 不可能每年都有重大创新，因为突破性技术需要研发时间，同时他也暗示明年新机很精彩。

关于智能机业务是否已经触顶的话题，库克在最新的采访中表示：“苹果 2007 年推出第一款智能手机，距今只有短短的 12 年，我们的智能手机业务还有很多力量可以挖掘，这个行业离达到顶峰还差得远。”

在讨论到为什么一些 iPhone 产品让用户感到无聊、沮丧和失望时，库克解释，重大的创新不可能每年都发生，某些技术需要很长的时间来研究和完善。

孙宇晨微博新帐号启用：关于我的谣言别当真，会继续在线发钱

12 月 13 日，波场创始人孙宇晨已经启用了新的帐号，其表示微博发生了一点小插曲，自己将会继续发钱。

昨天波场创始人 @孙宇晨的微博帐号被关闭，相关页面显示该帐号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。随后波场官方回应称，他们与微博有直接的沟通管道，会尽快沟通解决。

孙宇晨在新的帐号中表示，自己一切安好，希望大家关注他，梦想基金绝对要一如既往的坚持下去。

亿航登陆纳斯达克首日小幅高开后破发

腾讯证券 12 月 13 日讯，亿航登录纳斯达克首日小幅高开后迅速破发，截止收盘下跌 0.08%，报 12.49 美元。亿航开盘价为 12.55 美元，高开 0.4%。

在本次 IPO 中，亿航将发售 320 万股 ADS（美股存托股），发行价为 12.5 美元，处于定价区间的低端，募资 4000 万美元，股票代码为 “EH”。

从财务细节看，该公司的营收和毛利润增长速度都已经大幅度减缓，烧钱速度却在提升。其中，2019 年前 9 个月，亿航的营收增速同比仅为 14%，而 2018 年的营收增速则为 107.8%。

甲骨文第二季度净利润 23 亿美元 同比下降 1%

腾讯证券 12 月 13 日讯，甲骨文（NYSE:ORCL）在美股市场周四收盘后（北京时间周五凌晨）发布了该公司的 2020 财年第二季度财报。报告显示，甲骨文第二季度调整后每股收益超出华尔街分析师预期，但营收略逊于预期，导致其盘后股价下跌 2.43% 报 55.10 美元。

甲骨文还在财报中宣布，该公司董事会计划按每股 24 美分的价格向普通股股东支付季度现金股息，将在 2020 年 1 月 23 日向截至 2020 年 1 月 9 日收盘为止的在册股东发放。

三星透露折叠屏手机已售出百万台 用户反馈手机褶皱严重、寿命短

12 月 13 日消息，据韩媒报道称，三星电子公司总裁 Young Sohn 在柏林一场活动中透露了折叠屏手机三星 Galaxy Fold 的销量情况，他表示公司已售出 100 万台 Galaxy Fold。

对于目前 Galaxy Fold 的销售情况，Young Sohn 表示，三星还可以做得更好，接下来要继续扩大它的销售范围。

作为三星旗下首款折叠屏手机，Galaxy Fold 的价格并不便宜，目前售价都在 1 万 4 以上，国行更是达到了 15999 元。对于这款手机，之前不少入手的用户反馈称，Galaxy Fold 虽然经过三星的重新设计和调整后，但依然存在质量问题，比如褶皱非常严重。