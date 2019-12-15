在深圳的 TechCrunch 大会上，每年我们都会看到一些创意的硬件产品。随着冬日的到来，温暖成为硬件产品创意的主思路。而深圳的硬件厂商也都会更新一部分产品，来迎合市场的需求。这次，我们看到的是 VH 旗下的三款新品：“煦”“朗” 暖风机和 “盈” 无线充保温杯品赏。

先来看暖风机。第一款产品是 “煦”，功率可以选择。这款产品采用 50°角度的斜角设计，可以让你立卧两用。具备两个档位的开关，可以根据需要来进行调节。其采用了独特的栅栏设计，是的散热片之间形成半封闭的空间，可以增加空气对流，从而扩大制热效果。

需要指出的是，两款产品都采用了 PTC 陶瓷发热体。底部采用了压力弹簧开关，只要倾倒就自动断电。为了保护安全，还有 AMT 热敏保护器和温度保险丝。同时，为了保护使用寿命，在暖风机关掉之后，还可以继续运作 60 秒，这有助于延长使用周期。

另一款是 “朗”。实际上造型和其 “煦” 差不多，不同是开关部分。一个是触控的，一个是直接物理开关。两者的颜色也有所差异，适合年轻人的温暖配色。

最后来看看 “盈” 无线充保温杯。这款产品的底座非常有乾坤。不但可以给配套的保温杯充电，同时还可以给特定的智能手机进行无线充电，只要其符合 QI 协议。

“盈” 无线充电底座的核心芯片采用智能方案支持异物检测，避免空号，同时还具备智能变频低温输出，过温保护保证安全充电。当充电器检测到工作电流过大时，充电器自动停止工作。指示灯变红灯时充电器可正常工作。充电器检测到工作温度过高时，指示灯快速闪烁，启动快过热保护功能，充电器停止工作。

使用起来也很简单，无线充电器与无线充电设备接收区域有重叠即可充电。充电的输入口用的是 Type-C 端口。

咖啡杯的保温温度为 45 度到 55 度之间，低于这个温度开始自动加温，高于此温度停止工作进入低功耗待机状态。本无线充电底座进行了智能线圈的升级，可以加快充电的速度。

三款产品价格都不高，在 129-299 元人民币之间。