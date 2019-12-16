vivo 今天正式发布了旗下首款 5G 双模手机 X30 系列。

作为一款双模 5G 手机，vivo X30 系列支持 SA、NSA 双模 5G，搭载 Exynos 980 芯片，集成 5G 基带，是全球首批集成 5G 基带的 SOC。Exynos 980 是目前首个采用 A77 架构的高性能处理器，由 vivo 与三星联合研发，相比上一代的 A76 性能提升 20% 。

vivo X30 系列还支持 “4G-5G 双连接”，这一状态下，理论峰值下载速率可达 3.55Gbps。

相机方面，vivo X30 Pro 拥有一颗 3200 万像素的前置摄像头，后置 6400 万像素主摄 + 3200 万像素 + 1300 万像素 + 800 万像素四摄。同时，vivo X30 Pro 还搭载了潜望式超远摄镜头及独立人像镜头，支持 60 倍超级变焦、人眼追焦等。

vivo X30 系列采用小孔径挖孔屏方案，前置摄像头可嵌入状态栏，保证美观的同时也不会占用太多空间。

续航方面，vivo X30 系列则拥有一块 4350mAh 电池，支持 33W vivo FlashCharge 快速充电。

售价方面，vivo X30 Pro 8GB RAM + 128GB ROM 版本售价 3998 元；8GB RAM + 256GB ROM 版售价 4298 元。vivo X30 8GB RAM + 128GB ROM 版售价 3298 元； 8GB RAM + 256GB ROM 版售价 3598 元，12 月 24 日正式发售。