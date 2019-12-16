Waymo 已经收购了 Latent Logic，后者是一家从牛津大学计算机科学系分离出来的英国自动驾驶汽车公司。Waymo 希望加强其仿真模拟技术。

此次收购也标志着 Waymo 在英国牛津的第一个欧洲工程枢纽的启动。Waymo 表示，公司将继续寻找在英国和欧洲发展团队的机会。

Waymo 已将模拟作为其自动驾驶汽车开发计划的支柱之一。Latent Logic 可以通过使用一种称为模仿学习（imitation learning）的机器学习形式来帮助 Waymo 使其仿真模拟技术更加逼真。

模仿学习模拟了驾驶员、骑行者和行人的行为。其中的想法是，通过对人类的错误和不完善的驾驶行为进行建模，从而使模拟变得更加现实，并在理论上改善 Waymo 的行为预测和计划能力。

Waymo 没有公布此次收购的财务细节。Latent Logic 的两位创始人 Shimon Whiteson 和 João Messia、首席执行官 Kirsty Lloyd-Jukes 以及工程技术团队的主要成员都将加入 Waymo。Latent Logic 团队将留在牛津。

“通过加入 Waymo，我们正朝着实现安全、自动驾驶车辆的目标迈出一大步。” Latent Logic 联合创始人兼首席科学家 Shimon Whiteson 表示。“在短短两年内，我们在使用模仿学习模拟道路上真实的人类行为方面取得了重大进展。我很高兴我们将这种专业知识与 Waymo 在自动驾驶技术方面已经取得的才能、资源和进展相结合，以实现目标。”