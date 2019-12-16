徐工信息汉云工业互联网平台宣布已完成 A 轮 3 亿元融资，本轮融资由高瓴资本领投，赛富亚洲投资基金、中电基金、中新融创、新华报业传媒、嘉兴基石韫嵘跟投。

“本轮融资将用于汉云工业互联网关键技术的研发、汉云工业互联网基础设施的投入与市场营销体系建设等。” 徐工信息创始人、CEO 张启亮表示。

徐工信息于 2014 年孵化于徐工，是源于工业基因、服务于工业互联网的服务商，也是徐工的第一个混合所有制的企业。本轮融资后，徐工持有徐工信息的股份比例由 60% 变更为 45%。

徐工信息汉云工业互联网平台是国家级十大跨行业跨领域工业互联网平台之一，拥有较强的设备连接、数据采集和边缘计算能力，平台对海量工业数据进行汇聚、管理、分析，提供工业机理模型、应用开发和数据可视等能力，轻松实现工业 app 快速开发，满足各种工业场景的需求。

目前，徐工信息汉云平台已经服务机械制造、新能源汽车、专用设备、物流、核心零部件等众多行业，打造设备资产运维、生产制造执行、工艺质量优化、物流运输调度、后市场服务等能力，建设了 20 个行业子平台，同时为政府部门和研究机构提供基于设备开工率的经济指数报告，为国家制定宏观经济政策提供依据。

徐工信息现已在徐州、北京、上海、南京、苏州、无锡、佛山等地设立了研发中心和分支机构，重点布局工业互联网关键区域。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。