据路透社报道，Google 已经停止为在土耳其销售的新 Android 手机发放许可证，这意味着在土耳其新推出的 Android 手机将无法使用其软件服务。

2018 年 9 月，土耳其竞争委员会对 Google 处以 9300 万里拉（约合 1740 万美元）的罚款，原因是 Google 的移动软件销售违反了竞争法。尽管 Google 更改了与业务伙伴的协议，但据报道，该国的监管机构对仍不被允许更改手机默认搜索引擎这件事感到不满。

Google 在一份声明中说，他们已告诉业务合作伙伴，将不会批准针对土耳其市场的新 Android 手机的许可申请。这意味着这些手机将无法访问 Google Play 商店、Gmail 和 YouTube 等应用。但 Google 澄清道，现有设备将不受该决定的影响，并且可供继续购买。

“现有的设备和应用程序将继续正常运行并接收更新，” Google 在一份声明中表示。“Google 的其他产品和服务不受影响。”

Google 表示目前正与土耳其监管机构合作以解决这一问题，据报道，Google 已要求其商业伙伴向土耳其贸易部长和该国竞争委员会施压，要求他们重新考虑他们的决定。Google 称：“我们了解到，这给土耳其的消费者、制造商、应用开发商和运营商带来了困难，并希望尽快与土耳其竞争委员会拿出一套解决方案。”

土耳其竞争委员会最初是在 Google 的竞争对手 Yandex 提出投诉后，于 2017 年对 Google 展开调查的。经过调查，该监管机构于 2018 年 9 月向 Google 处以罚款，并给予该公司 6 个月时间来解决已发现的问题。不过在 Google 于 2019 年 8 月对其合同进行修改后，该部门认为这些更改还远远不够，并就此违规行为对 Google 处以相当于其每日营收 0.05% 的罚款，这项罚款将一直有效，直到问题得到解决为止。