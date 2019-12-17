如果你经常在社交媒体上看到令人反感的评论甚至仇恨言论的话，Instagram 的这项新功能应该会很有用处。从今日起，当用户在 Instaram 上发布可能会令人反感的文字内容时，应用会弹出警告，说明该段文字 “看起来与已被举报的其他文字相似”，并提供 “编辑内容”、“了解更多” 与 “不管了就这么发” 三种选项。

这项新功能由 AI 驱动，建立在 Instagram 于今年 7 月推出的类似工具的基础上。该公司表示，促使人们重新考虑是否要发表可能有害的评论，已经在其打击线上霸凌行为行动中产生了 “有前景的” 结果。

实际上，Instagram 早已开始应对线上霸凌。该公司去年 10 月启动了 “Restrict（限制）” 功能，该功能允许用户屏蔽言论不当者，并于去年开始使用 AI 过滤令人反感的评论并主动检测照片和字幕中的欺凌行为。

Instagram 表示，这项新功能目前正推送给 “特定国家” 的用户，会在未来几个月内在全球范围内推广。

此外，Instagram 还推出了应对假新闻的工具，当帖文中出现被系统认定为是虚假消息的照片或视频时，应用就会显示警告，用户可选择继续查看原贴或了解内容为何是虚假的。