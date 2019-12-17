博茂餐饮（重庆博茂餐饮集团有限公司）已完成数千万人民币 A+ 轮融资，投资方为熊猫资本。本轮融资将主要用于集团数据化中台的建设、品牌实体门店网点的布局和人才梯队的培养。该公司于 2018 年 5 月完成 3000 万人民币 A 轮融资，投资方为高榕资本。

博茂餐饮成立于 2017 年 12 月，董事长王普拥有超过 18 年的餐饮管理经验。“九园包子” 是博茂餐饮重点孵化的品牌之一。九园包子起源于 1931 年，享有 “中华名小吃”、“重庆老字号”、“重庆市非物质文化遗产”、“中国十大包子名店” 等荣誉。

博茂餐饮致力于搭建专注于重庆小吃连锁化经营的孵化平台，通过互联网科技手段整合重庆优质餐饮资源，伴随着旗下品牌门店的快速扩张，建立 “重庆小吃” 品类的供应链系统。博茂餐饮通过对各环节的数据标准化，已让其孵化的品牌九园包子彻底实现 “无厨师化” 的经营模式，集中进行品牌化、数据化、标准化、连锁化，通过数据化驱动打造具备零售属性和供应链服务能力的餐饮集团，向全国各地输出更多优秀的重庆小吃品牌。

店面管理方面，九园包子采用现代餐饮管理系统将收银，AI 门店智能化管理系统、大数据管理、云计算及第三方支付与外卖平台的无缝连接，将互联网+ 思维实际应用到门店，满足消费者堂食、外带、外卖、手机点餐到店即取等多种个性化需求，提高单店管理的效率，降低单店营运的成本，实现餐厅坪效的最优化。目前，九园包子的会员月复购达 6 次以上。

九园包子已在重庆、北京等城市布局了 86 家门店。未来，博茂餐饮将继续深入互联网科技与餐饮行业的融合，提高门店的运营效率；强化数字化场景的营销，提高门店选址的准确度、产品营销的精准度和刚需客户人群的粘度；通过后厨设备的智能化，降低门店人工成本、稳定产品的品质和提升出品的效率。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。