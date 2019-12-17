柳传志将卸任联想控股董事长，官方计划本月 18 日宣布

柳传志将正式卸任联想控股董事长，官方计划在 12 月 18 日正式宣布这一消息。

对于此事，联想控股回应称，“关于上市公司的任何需披露事宜，均请以公司公告为准。”

柳传志 1944 年 4 月出生于江苏镇江，是联想控股股份有限公司董事长，他于 1984 年创立联想。柳传志创办联想集团之后曾任联想控股有限公司总裁、联想集团有限公司董事局主席，2011 年 11 月 2 日卸任，当时他表示将个人精力专注于母公司联想控股的业务，杨元庆接替其担任联想集团董事长。

Apple Arcade 新增按年订阅选项，年费 49.99 美元

苹果的游戏订阅服务 Apple Arcade 增加了以 49.99 美元按年订阅的选项。按月订阅的费用是 4.99 美元，选择按年订阅可以省下两个月的费用。主流订阅服务均有提供类似订阅选项，以吸引用户直接掏一年的费用。

已订阅 Apple Arcade 月付费计划的用户可以通过 App Store 设定中的 “订阅” 菜单切换到年度订阅计划，新用户可以在注册时直接选择按年订阅。

英特尔以 20 亿美元收购以色列 AI 公司 Habana Labs

英特尔当地时间周一宣布，其已收购以色列人工智能公司 Habana Labs，交易金额为 20 亿美元。Habana Labs 仍将是独立的业务部门，将继续由现有管理团队领导，并向英特尔的数据平台部门汇报。

腾讯上线匿名社交应用灯遇交友

腾讯近日正式推出匿名情感社交产品灯遇交友，这款 app 的定位是 “采用匿名的方式去记录内心真实的情感聊天产品”。灯遇交友很像升级版微信漂流瓶。

灯遇交友主打匿名聊天，包含 “广场”、“说说话”、“关注”、“我的” 等功能。广场里有匿名用户分享的话题，如果用户感兴趣，可以关注对方或点赞，也可以通过说说话进行评论。除此之外，用户还可以主动通过发布图片文字来结识志趣相投的朋友并进行聊天。

Uber 计划明年加倍投资电单车和滑板车

Uber 的一名高管周一表示，其计划 2020 年开始加大对电动自行车和滑板车的投资，特别是在欧洲地区。

共享电动自行车初创公司 Jump 去年被 Uber 收购，并在以欧洲为主的国际市场推出服务。Jump 欧洲、中东及非洲业务负责人 Christian Freese 表示希望加大对 “微出行”（micromobility）的投资，尤其是在欧洲。