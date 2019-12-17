SpaceX 火箭成功发射并回收 但整流罩回收失败

12 月 17 日消息，据外媒报道，当地时间 16 日晚间，美国太空探索技术公司 SpaceX 在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地成功发射了猎鹰 9 号火箭，随后利用大西洋上的无人船回收了其助推器，但整流罩回收失败。此次猎鹰 9 号火箭的任务是将名为 JCSAT-18/Kacific1 的两用通信卫星送入地球静止轨道。其中，JCSAT-18 部分旨在为日本 Sky Perfect JSAT 公司提供亚太地区的通信覆盖，而 Kacific1 部分将会为东南亚和太平洋岛屿上没有太多互联网接入的地区提供通信覆盖。为了回收这些昂贵的硬件，SpaceX 买船进行改造，为其配备巨型捕网，以便在整流罩返回地球时将其捕获。

英特尔宣布 20 亿美元收购 AI 芯片制造商 HABANA 实验室

12 月 17 日消息，英特尔宣布以 20 亿美元的价格收购 AI 芯片制造商 Habana。AI 芯片市场呈现快速增长，英特尔预计到 2024 年市场规模将超过 250 亿美元，其中应用于数据中心的 AI 芯片预计超过 100 亿美元。总部位于以色列的 HabanaLabs 是数据中心可编程深度学习加速器的开发商，被英特尔收购后将助力英特尔在 AI 芯片市场的发展。据了解，英特尔此前就曾投资 Habana。被收购后的 Habana 将作为一个独立业务部门存在，Habana 将可以访问 Intel 的 AI 功能，包括过去三年间中积累的大量资源。

iPhone SE2 大曝光：价格或破历史低价

12 月 17 日消息，据了解，目前苹果已经开始着手准备 iPhone SE2 的工作，最快会在明年第一季度发布。iPhone SE 作为初代致敬经典的旗舰手机，得到了很多消费者的认可，现在第二代的 iPhone SE 可能很快就要来了。外观方面，iPhone SE2 还有延续上一代的经典设计，配色有深空灰、白、红可选，正面的指纹识别，同时在处理器上升级为苹果 A13，更大的电池容量，这些都将正面的升级用户体验，但内存貌似只有 3GB。iPhone SE2 并不支持 5G，所以并不被大部分消费者看好，唯一可能取胜的就是价格了，预计售价 399 美元起，约人民币合 2823 元。

国产特斯拉首批车主将收车，特斯拉股价周一涨 6%

网易科技讯 12 月 17 日消息，据国外媒体报道，在一系列利好因素的刺激下，当地时间周一电动汽车制造商特斯拉股价上涨 6.45% 至 381.5 美元，创下 2018 年 8 月以来的最高水平。据悉，特斯拉股价今年共上涨 15%，而标准普尔 500 指数上涨近 28%。相比之下，2018 年特斯拉的电池和电池组总容量为 44 千兆瓦小时，而全球所有其他汽车制造商的总容量为 46 千兆瓦小时。此外，首批预定中国制造 Model 3 的用户已经收到特斯拉的订单确认通知，这意味着特斯拉可能很快就会发货。

Netflix 公布海外营收报告：九成会员增长来自美国之外

腾讯科技讯 美国奈飞（Netflix）公司引爆了一场 “原创影视网络视频服务革命”，引发越来越多的科技巨头和好莱坞公司涌入网络视频市场。之前，奈飞已经是一家全球化公司，服务覆盖了全球大部分国家地区。据外媒最新消息，奈飞 12 月 16 日提交的一份监管报告显示，该公司正在加速海外增长，亚太业务在过去三年中是所有地区中会员人数和收入增长最多的地区。从 2017 年第三季度末到 2019 年第三季度末，奈飞收入增长了 153%。在此期间，会员人数增长了 148%。