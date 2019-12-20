Facebook 正在构建自主操作系统 减少对安卓系统依赖

12 月 20 日消息，据外媒报道，Facebook 不希望其 Oculus 或增强现实眼镜等硬件受制于谷歌，因为它们都依赖后者的安卓操作系统。需要明确的是，Facebook 的智能手机应用程序仍将在安卓系统上运行。Facebook 透露，该公司计划开设一个面向公众的体验式空间，这些产品包括目前销售的 Oculus Quest 头盔和 Facebook Portal 智能显示屏。它们可以确保这家社交网络不会被下一波计算浪潮拒之门外。这些设备也会帮助我们摆脱孤独，保留更多人性化的东西。

亚马逊物流业务规模壮大 2019 年包裹投递量达 35 亿份

据外媒报道，随着亚马逊致力于在圣诞节前加快包裹投递的速度，这家电子商务巨头现在开始吹嘘几年前看似荒谬的成就：自有快递业务获得飞速发展，已成为电商平台物流业务的绝对主力。亚马逊发言人周四表示，送货承包商和按需快递员目前占到向顾客送货的大部分。在全球范围内，亚马逊不断增长的物流飞机、卡车和货车网络被视为传统快递公司的潜在长期威胁。该公司今年将向客户交付 35 亿件包裹。预计到 2022 年，亚马逊的快递网络将投递 65 亿件。

Airbnb 在 IPO 前获重大胜利：欧洲法庭裁定非房产中介公司

据外媒最新消息，周四，Airbnb 在欧洲一家法庭获得了上市之前的一个重大胜利，法庭认定他们是一个互联网信息平台，而不是一家房产中介公司。这意味着 Airbnb 是一家科技企业或者互联网公司。这一裁决对 Airbnb 来说是一个可喜的好消息，因为该公司正准备于 2020 年首次公开上市，并寻求吸引厌倦政府对民宿行业监管的公众投资者。据国外媒体报道，Airbnb 为标志的民宿行业在全球风靡一时，但是随着规模扩大，民宿行业带来了越来越多的问题，另外传统酒店业认为民宿冲击了酒店的业务。

三星宣布第二款折叠屏手机在中国市场开卖：19999 元，支持 5G 网络

三星最新宣布，其在国内市场的第二款折叠屏手机将在今天开卖，这是他们跟中国电信一起合力打造的，售价 19999 元。W20 5G 版外形上与 Galaxy Fold 完全一致，同时还拥有一块 4.6 英寸外部显示屏，配备 12GB 内存+512GB 存储，还提供六个摄像头。目前折叠屏手机问题还比较多，比如褶皱非常严重。据说，三星将会在明年 2 月份发布新的折叠屏手机，而上下折叠式样的折叠屏手机预计会在明年 8 月份前后发布，其零售价约为 845 美元，折合人民币 6000 元左右。

滴滴顺风车将于 23 日在北京、武汉等 5 市试运营

12 月 19 日，滴滴出行在其 App 发布公告称，从 12 月 23 日 9：00 起，顺风车将于北京、武汉、佛山、南昌、长沙上线试运营。且在试运营期间，不收取信息服务费。随着顺风车在北京上线试运营，意味着滴滴顺风车将重回一线城市。目前，滴滴顺风车已在哈尔滨、太原、常州、沈阳、南通五地上线试运营。公开资料显示，滴滴顺风车正式上线于 2015 年 6 月。2016 年 6 月，滴滴顺风车共运送 2 亿人次出行，覆盖城市达到 343 个。截至 2017 年末，滴滴顺风车注册车主为 3000 万人。