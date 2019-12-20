人机交互领域的研发型人工智能公司一知智能近日完成了 4000 万人民币 A+ 轮融资，由杭州萧山经济技术开发区产业发展引导基金投资。一知智能联合创始人李一夫表示，本轮融资将主要用于底层技术的开发、产品持续优化和市场业务拓展三个方面。

一知智能于 2017 年 9 月完成金沙江联合资本的 2000 万人民币天使轮融资；2018 年 7 月完成 7000 万人民币 A 轮融资，投资方包括金沙江联合资本、博通创投、启赋资本等。该公司的总融资额已达 1.3 亿元人民币。

一知智能成立于 2017 年 8 月，公司团队规模近百人。其致力于通过 NLP（自然语言处理）技术为全球用户提供智能化服务。公司主攻中文场景下的语义理解和语音交互底层技术开发，包括：语义理解、多轮对话、精准问答、语音交互四个领域。

当前，一知智能产品主要分为两大模块，分别是以 AI 数字员工形态展现的 AI 销售及 AI 客服，以及构建起人机协作体系的客服智能工作台、坐席辅助、智能质检、工单系统和智能培训。

在这两大产品模块背后，一知智能开放平台 Y-Brain 提供了 NLP 多轮对话、语义理解和知识图谱核心能力。同时，一知智能通过对接企业自有 CRM（客户关系管理）系统，能够完善用户画像，进行大数据分析，实现高效客户管理。

目前，一知智能的第一代自主研发的呼叫交互机器人 “Tanyi 探意” 市场覆盖范围已延伸至浙江、上海、江苏、广东、湖南等省市。与此同时，搭载一知智能核心技术的智能引擎 “一知大脑 Yiwise Brain” 已攻克语音识别、语义理解两大核心算法。到目前为止，一知智能已服务包括国家电网、中国邮政、中国银行等在内的 3000 多家企业。未来，该公司将对外提供技术服务，并应用于智能家居、智能车载、文字客服、语音交互玩具等各大应用场景。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。