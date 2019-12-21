【AutoNode】传统汽车巨头已经开始全面发力新电动车市场，并且他们开始携带自己体系的势力杀入市场。新造车势力想要存活下去，必须拿出过硬的产品才行。以下为 AutoNode 部分精彩推荐：
- 宝马达到电动汽车的又一个里程碑，已经向全球客户交付了 50 万部
- 大众将为 ID.3 提供四款车型供选择，包括之前没公布的 ID.3 Pro Power
- 比亚乔刚刚推出了其最新的电动汽车，是一款三轮车
- Polestar 2 的牵引能力为 3,300 磅，在牵引力上击败特斯拉 Model 3
- 大众将在 2020 年推出 34 种新车型，包括 8 款电动或混合动力汽车
- 不甘落后，塔塔汽车推出首款电动 SUV：Nexon EV
- 英伟达推出 DRIVE AGX Orin 定义自动驾驶与机器人平台，并与滴滴合作
- Nawa Racer 搭配超级电容器混合能源系统，能从根本上提高功率和续航里程
- 福特将在两个制造工厂投资逾 14.5 亿美元，以向电动和自动驾驶汽车转变
- 博世将在 2020 年 CES 上展示智能技术，包括 Light Drive 智能眼镜
- 科技新推力，现代和起亚首次推出虚拟现实（VR）设计评估系统
- 奥迪在慕尼黑机场开设品牌体验中心，兼具充电功能
- 本田 Xcelerator 将在 2020 年国际消费电子展上首次展示工业创新合作
- Rivian 电动卡车的电池另有乾坤，在较小的空间里塞入更多的能量
- 特斯拉将在阿拉斯加部署一个大型的新电池储能系统
- 德国有望超越挪威，成为欧洲最大的电动汽车市场
- 2020 款 Mini Cooper SE Countryman 插电式混动版升级，将获得更多里程
- 小鹏展示用于 P7 的高性能三合一电驱系统，采用方形电池组
更多精彩内容，敬请锁定：http://www.autonode.cn
AutoNode 伴随着这个交通变革的时代而来，除了把最新的新能源汽车资讯推送给读者，我们还会锁定最前沿的技术突破、最具活力的创新交通工具、最具前瞻性的行业信息、包含交通科技、无人驾驶、电池技术、新充电设备、共享交通、材料科技、地图软件、物联技术、人工智能等，带来一手的报道。
同时，我们还会把 AutoNode 打造成一个平台。链接制造商（汽车，自行车，公共汽车或卡车等），供应商，公用交通事业，电池制造商，移动或服务提供商，无人驾驶技术团队等，把专业的、对新能源车感兴趣的用户、关心交通科技发展的读者融合进来。
最重要的是，AutoNode 一定不是一个传统的汽车资讯网站。我们将关注智能出行领域的初创团队，挖掘他们的创新潜力，关注他们改变世界的力量。利用动点的平台和资源，给予这些初创团队以加速的力量；另一方面，让行业的头部力量，发现这些创新的种子，予以培养，为整个行业的创新带来更多活力。
Aspire after speed and passion is the lifeblood of human enduring enthusiasm of automobiles（追求速度和激情是人类对汽车保持永恒热情的生命线）。AutoNode 也将秉承这个理念，在资讯报道上讲求速度，在新创挖掘上保持热情，继而实现最大的平台价值。