龙腾出行（广州龙腾出行网络科技股份有限公司）今日宣布，其已获得由鸥翎投资领投，现有战略股东携程跟投的新一轮融资。该公司于 2017 年 8 月获得金额未披露的战略融资，投资方为粤科金融和兰馨亚洲。

本次融资的资金将主要用于技术平台搭建、国际业务拓展和产业链上的深度合作。鸥翎投资联合创始人郑南雁将出任龙腾出行副董事长。

龙腾出行成立于 2005 年，在北京、上海设立了分公司，并分别于英国曼城与新加坡设立了欧洲与亚太业务中心。其专注于机场与高铁站商圈消费，提供机场、高铁的贵宾休息室服务，机场、高铁餐饮优惠，同时提供快速安检通道、礼宾车接送、要客通道等机场、高铁站服务资源。

龙腾出行在全球范围内拥有超过 3000 万会员，服务网络已覆盖全球七大洲 115 个国家，拥有全球 1400+ 休息室、1000+ 餐厅折扣，覆盖 500+ 境外机场、100+ 境内机场和 80+ 境内外高铁。企业客户超过 400 家，覆盖银行、卡组织、保险、机场、高铁、酒店、互联网、手机等行业。机场和高铁出行商圈的休息室、礼宾车和要客通等产品，是其主要收入来源。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。