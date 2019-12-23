产业链：苹果明年将发 4 款 5G 版 iPhone
据硅谷分析师报道，上游供应链表示，苹果已经做好了推出 5G 版 iPhone 的准备，一共是 4 款型号，预计总备货量将达到 1.2 亿台。明年将掀起继 iPhone 6 之后，iPhone 家族最大的一次换机潮。
据消息表示，苹果规划的四款新 iPhone 中，都将使用高通基带，型号预计是 X55，其支持 SA 和 NSA 双模。由于使用了最新的基带，苹果的新 iPhone 也将摆脱信号问题。苹果将会为新的 iPhone 搭载三条 LCP，并且支持毫米波高频频段，网速方面也会因此得到显著提升。
此外，产业链还在最新消息中提到，新机相比 2019 款售价不会贵很多，不过最贵的仍然要超过 13000 元。
软银二号愿景基金向印度企业 Lenskart 投资 2.75 亿美元
据外媒报道，印度眼镜产品全渠道零售商 Lenskart 证实，其获得了软银旗下二号愿景基金 (Vision Fund) 的 2.75 亿美元资金融资。
Lenskart 创始人兼首席执行官佩尤什·班萨尔 (Peyush Bansal) 表示，作为新一轮融资（G 轮融资）的一部分，这家初创公司的某些现有投资者正在出售他们的股份。软银愿景基金的投资推动 Lenskart 的募资总额达到 4.56 亿美元。知情人士透露，新一轮融资对 Lenskart 的估值超过 15 亿美元。
这家成立 9 年的初创公司最初是一家销售眼镜、隐形眼镜和眼部护理产品的电子商务服务公司，近年来已经扩展到实体店。这家初创公司将利用新资本改善其技术基础设施和供应链。
特斯拉与德国政府达成协议，将在柏林郊外建设超级工厂
据新浪科技报道，特斯拉在柏林建设超级工厂的计划正取得进展。特斯拉已经与勃兰登堡州政府签署合同，获得柏林郊外格伦海德的约 740 英亩土地。政府部门已同意当前的合同，目前正等待特斯拉的最终签字。
除合同之外，特斯拉还向当地环保部门提交了必要的文件，介绍工厂建设的影响。马斯克曾公开表示，柏林的超级工厂将用于汽车生产，最初的车型将会是特斯拉即将推出 Model Y 紧凑型 SUV，此外也将生产电池和动力总成。
理想汽车回应 “电池出故障”： 电池电芯没问题
据悉，日前，有一位杭州理想汽车用户表示刚刚提车不久的理想 ONE 车辆仪表显示 “动力电池故障”。
对此，理想汽车官方回复表示，当天用户发生了动力电池故障报警，电池管理系统监测到动力电池故障后，自动启动保护措施。
此外，其还表示，与供应商共同排查分析后，确定为管理 BMS 的进口采样芯片受干扰产生偶发失效，导致软件误诊断。该芯片在业内被广泛使用，此次误诊断为极小概率个体事件，供应商提供的电池电芯不存在问题。此外，理想汽车称为该故障车辆更换了全新的动力电池组。同时承诺为用户保留后期更换新车的权利。
外媒曝光 iPhone12 细节：依旧有刘海屏，借鉴 iPhone 4 风格
据硅谷分析师报道，之前曾多次准确爆料新 iPhone 信息的日本媒体，从产业链收集到的最新细节显示，苹果明年推出的 iPhone 12 系列中，最大屏幕达到了 6.7 英寸，而新机还会使用刘海屏造型。
报道中还提到，从他们看到的相关新 iPhone 的 3D 机模来看，手机在造型上借鉴了 iPhone 4 风格，同时屏幕也变成了平面型而不再有 2.5D 弧度，整体跟现在的 iPhone 11 系列圆润风格截然不同，同时前代的大刘海依然被继承了下来，继续承载 3D 结构光模组、听筒等组件，背部则完全延续现有三摄像头造型。