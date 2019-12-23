产业链：苹果明年将发 4 款 5G 版 iPhone

据硅谷分析师报道，上游供应链表示，苹果已经做好了推出 5G 版 iPhone 的准备，一共是 4 款型号，预计总备货量将达到 1.2 亿台。明年将掀起继 iPhone 6 之后，iPhone 家族最大的一次换机潮。

据消息表示，苹果规划的四款新 iPhone 中，都将使用高通基带，型号预计是 X55，其支持 SA 和 NSA 双模。由于使用了最新的基带，苹果的新 iPhone 也将摆脱信号问题。苹果将会为新的 iPhone 搭载三条 LCP，并且支持毫米波高频频段，网速方面也会因此得到显著提升。

此外，产业链还在最新消息中提到，新机相比 2019 款售价不会贵很多，不过最贵的仍然要超过 13000 元。