华尔街日报报道称，抖音母公司字节跳动正考虑在中国境外为人气视频应用 TikTok 设立全球总部。

据报道，新加坡是字节跳动正在考虑的一个城市，其他可能的地点包括伦敦和都柏林，但候选名单里没有美国城市。TikTok 目前未设有总部，其最高级别的高管在上海办公。

有分析人士认为，字节跳动此次考虑为 TikTok 设立全球总部，目的是证明 TikTok 的独立性。

字节跳动 10 亿美元收购美国社交媒体应用 Musical.ly 的交易早早就在两年前完成，但美国议员最近一直呼吁对 TikTok 展开调查，包括数据收集行为。

TikTok 之前回应称，其美国用户数据全部存储在美国境内，并在新加坡提供备份支持。TikTok 的数据中心位于中国以外的地区，数据不受中国法律约束。除此之外，TikTok 也没有移除任何与中国相关的敏感内容，并从未被中国政府要求移除任何内容。TikTok 表示，如果被要求，也不会那么做。

本月初，字节跳动因涉嫌违反儿童隐私法并通过视频应用收集年轻用户数据而遭到起诉。

此前有报道称，TikTok 正寻找摆脱中国标签的方法。据称一些员工和顾问已经与高级管理层人员接触，建议公司重塑品牌，使 TikTok 这个平台放弃中国品牌的标签。