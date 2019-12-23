韩媒称华为手机最快 2021 年超三星成全球第一 后者丢掉中国市场太致命

12 月 23 日消息，据韩国媒体报道称，随着华为手机出货量越来越多，其在全球市场的份额也是水涨船高，最终他们可能超越三星，成为手机行业的领头羊。报道中提到，华为手机目前在中国市场已经完全领先，其市场份额快要接近 50%，而三星的份额则是始终在 1% 上徘徊，对于后者来说，想要在这个全球最大的手机市场，也是竞争最激烈的市场中重新胜出，几乎是不可能完成的任务。

波音空难事故后再遭打击：飞船测试失败 又是软件出错？

中新网 12 月 23 日电 综合报道，美国波音公司日前发射的载人飞船 “星际客机 (Starliner)” 未能与国际太空站完成对接，首次测试飞行任务失败。这是这家拥有百年历史与强大工程实力的航天巨头，在空难风波后遭受的最新打击。目前飞船已返回地球，波音则表示，挑战并未终结，此次事故无阻波音继续争取为 NASA 提供载人飞船。波音太空部门高级副总裁奇尔顿形容，宇宙飞船的挑战并未完结，此次事故无阻波音继续争取为 NASA 提供载人宇宙飞船。

明年新 iPhone 首推 Sensor-Shift 技术 但仅限两款高端版本

腾讯数码讯，明年秋季推出的四款下代 iPhone 不仅会在摄像头规格上再次升级和引入 ToF 相机，而且可能还会首次添加全新的防抖技术。根据台湾媒体 Digitimes 援引业内的消息报道称，明年将会为明年推出的下代 iPhone 新增 Sensor-Shift 技术，相比传统光学防抖会有更好的防抖效果。甚至与软件（算法）结合的话，还可以实现许多新的成像特征或功能，包括超级分辨率、3D 成像、背景虚化、VR/AR 成像、AI 体验等。

传三星 S11+定制 ToF 集成型前摄 单挖孔实现 3D 人脸识别

腾讯数码讯，过去曾经传闻三星 S11+有可能因为搭载前置 ToF 相机而采用三挖孔设计，但从目前曝光的渲染图来看，似乎与传闻有着较大的出入。而根据熟悉业内行情的网友披露的消息称，三星已经向索尼定制了第一款 ToF 集成型前置摄像头，这意味着不需要三挖孔便能够嵌入前置摄像头和 ToF 相机，从而实现 3D 人脸识别技术，所以在正面外观方面应该与三星 S11 没有太大的差异。三星 S11+还配有 6.9 英寸挖孔屏和支持 2K 分辨率和 20:9 的纵横比例，并具备高达 120Hz 的刷新率。配备 12GB 的 LPDDR5 内存和 USF3.0 闪存，电池容量则为 5000 毫安时候，支持 45w 超级快充技术。搭载骁龙 865 处理器和预装基于 Android 10 的 One UI2.1 系统，据传会在明年 2 月 18 日联袂三星 S11e 和 S11 在美国旧金山发布。

美国 7 大电动皮卡阻击特斯拉，明年齐上市

11 月 22 日，马斯克圆了儿时《银翼杀手》的梦，打破次元壁将电影中的 “未来车型” 带到了现实。事实证明，这辆长相怪异的皮卡在宣发环节相当成功，不到一周时间，特斯拉火星皮卡 Cybertruck 就收获了超过 25 万辆的订单，似乎还与隔壁福特的 F-150 结下了梁子，约着还要再比试一场 “拔河”。美国最大车企通用汽车几乎是在特斯拉发布电动皮卡的同一时间，宣布他们也将在 2020 年前后将电动皮卡推向市场。美国的 “新造车大军” 也迅速集结，Rivian、Bollinger Motors、Lordstown Motors 等多家电动汽车初创公司在洛杉矶车展期间展出了电动皮卡。