“企业微信自 2016 年发布至今已走过三个年头……对内，问管理要效率。对外，连接消费者。我们一直坚持做好 “企业专属连接器。”

12 月 23 日下午，企业微信在广州正式发布 3.0 版本，腾讯微信事业群副总裁黄铁鸣发布会上这样表示，他说，全新版本的微信将进一步深化连接，进一步开放，帮助企业缩短与消费者的距离，更好地触达 11 亿微信用户。

企业微信 3.0 版本的更新主要体现在链接和效率两个大方向，

链接方向，企业微信三个主要的更新包括：

1、客户联系。使用企业微信添加客户微信，向客户展现的是带有 “企业认证” 的身份，客户统一沉淀到企业的 CRM 中管理, 并提供使用小程序、企业支付等功能；2、百人客户群。在企业微信 3.0 中，外部客户群内测人数上限是 100 人；3、客户朋友圈。3.0 版本全新推出的客户朋友圈内测能力，企业成员可发布专业内容到客户朋友圈，企业也可以管理员工发出的客户朋友圈。



在 2019 年初，张小龙提出了 “将企业微信的场景延伸到企业外部”，让每个员工成为企业服务的窗口，也就是 “人即服务” 的理念。企业微信产品总监林莉表示，通过这一年连接微信的功能内测，“人即服务” 已经不仅仅停留在理念阶段，而且也经过了大量企业实践检验。

效率方向，针对沟通效率低效、讨论内容缺乏沉淀、企业权限安全管理等问题，企业微信 3.0 版本推出了一套 “效率工具”，这包括整合 “会议”、“日程”、“微文档”、“微盘”、“指定回复”、“稍后处理”、“聊天中快捷打开” 等办公功能。



数据显示，经过了三年多的发展，吉野微信目前已服务超过了 250 万家真实企业，涵盖了 50 多个行业，6000 万活跃用户使用着企业微信服务。企业微信团队表示，企业微信 3.0 将不断完善 “人即服务” 的多样化功能，携手合作伙伴共同帮助企业更好地连接、服务客户，为消费市场提供更加具有竞争力的产品和服务。

阿里在云市场加紧步伐，腾讯全面拥抱产业互联网，字节跳动也不断加码 ToB 业务，新版 “BAT” 已齐聚企业协同办公赛道。可以预见，当增量红利趋于消失后，巨头之间的摩擦也将泛起。