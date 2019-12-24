最近有网友发现苹果官方支持（Apple Support）的 Twitter 账号背景图中的两部 iPhone 都没有刘海，这或许是在暗示 2020 年的新款 iPhone 将拿掉用了三代的刘海屏，采用真·全面屏设计。但是，重点来了，实际上现在你就可以拍一张类似这样的照片。

注意看图中 iPhone 的界面，是信息应用内的动话表情界面（点击后向上拉至完整显示状态），在此界面下，如果使用的是深色模式，iPhone 顶端便会呈现出 “黑条” 把刘海 “隐藏” 于其中，这个时候看 iPhone 或者对着它拍一张照片，看到的或呈现出来的便是 “没有刘海的 iPhone”。这一点在关闭深色模式后依旧可以实现。

所以真相就是，这张图只是苹果用来掩盖 iPhone 上的刘海的，并没有发出所谓 “新 iPhone 将采用真·全面屏” 的暗示。

不过苹果应该正在朝着这个方向努力。根据知名分析师郭明錤之前的报告，苹果正在秘密测试全新的设计，iPhone 接下来可能会剔除刘海，采用真正的全面屏。报告称，苹果正联合供应商一起测试超小前镜头和屏下前置镜头，这些举动都是为了剔除 iPhone 的刘海而努力，预计 2020 年发布的 iPhone 将使用这些测试的成果，提高屏占比。