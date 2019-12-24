2019 年 12 月 24 日消息， GoPro 公司宣布于美国发售灯光选配组件，而中国地区用户将能于 1 月起购买，让你的新年假期不再黯淡无光！灯光选配组件自带 10 米防水功能、可反复充电并适配 GoPro 所有固定座配件，助你在暗光环境拍摄时也能尽情发挥创意。

小巧而强大的 LED 灯将以广泛，均匀的亮度照亮你的场景或主体，为你的画面带来更清晰的细节和鲜明的色彩，创造最 “燃” 画面！灯光选配组件可连接至任何 GoPro 固定座配件，无论是让它变成头灯的头带配件、变成水上浮灯的漂浮式把手、甚至是变成腰带灯的磁性旋转夹新配件都能灵活地使用。现有 GoPro 用户可充分利用手上拥有的配件，而新用户则能以实惠的价格购买任何所需的配件，使灯光选配组件真正成为 “世界上玩法最灵活的灯”。

灯光选配组件有 4 种灯光亮度让你任意调节，甚至可使用频闪模式发出信号。随附的硅胶柔光罩更为组件提供多一层的灵活性，减少直接照射在物件或人物的强光效果，创造更和谐的画面。除了适配所有 GoPro 固定座配件供獨立使用外，灯光选配组件是第一个能通过媒体选配组件连接至 HERO8 Black 相机，使它成为 “拍摄神器” 的选配组件。媒体选配组件拥有独特而坚固的环绕式设计、具有出色的内置定向麦克风，提供无比清晰的音频并可降低风噪和环境噪音。媒体选配组件更提供 3.5mm 麦克风端口及 HDMI 输出端口用于显示或回放影像。另外，媒体选配组件还提供两个冷靴座让你自由挑选连接灯光选配组件或其它照明、麦克风及 LCD 屏幕的位置。

在屏幕方面，你还能通过媒体选配组件把显示选配组件连接至 HERO8 Black 相机，为你解锁拍摄的全新视角。可折叠的 1.9 英寸屏幕翻起即可成为前置显示屏，让你轻松看到自己的动作及画面构图。设计为希望保持行动敏捷及保持低调的创作者提供最完美的拍摄配置。当不需要时，你只需把显示屏向后折叠即能使其变成后置显示屏，保持相机最小的体积。

灯光选配组件即日起在美国率先开售、其他地区将于 1 月起发售。届时，中国地区用户可于天猫、京东及 GoPro 线下直营店购买。媒体选配组件将于 1 月初起公开预售并于月底开始发货，而显示选配组件将于 3 月底开始发货。