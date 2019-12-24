万事达卡（Mastercard）今天宣布将收购信息安全评估公司 RiskRecon。两家公司没有披露交易金额。这笔交易尚需获得监管部门的批准，预计于 2020 年第一季度完成。

对于像万事达卡这样的金融服务公司来说，帮助客户管理网络安全这件事已变得越来越重要，RiskRecon 将为客户提供公司风险状况的客观评分。

万事达卡网络与智能部总裁 Ajay Bhalla 表示：“通过 AI 与数据驱动的先进技术的强大结合，RiskRecon 提供了令人振奋的机会来补充我们现有的战略和技术，以保护网络空间。”

RiskRecon 首席执行官 Kelly White 认为，加入万事达卡是一个让 RiskRecon 成为更大组织的一部分的机会。他说：“通过成为万事达团队的一员，我们得以有机会扩展解决方案，并帮助新兴行业和新地区的公司采取措施更好地管理其网络安全风险。”

RiskRecon 成立于 2015 年，目前已经筹集到 4000 万美元资金，其投资者包括 Accel、戴尔科技资本（Dell Technologies Capital）、General Catalyst 和 F-Prime Capital。