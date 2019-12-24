传快手开除泄露春节营销方案员工 快手方面暂无回应

12 月 24 日消息，此前据凤凰网科技报道，快手经营分析部商业分析组徐姓员工因为涉嫌泄露快手春晚方案、K3 策略和电商数据和策略给媒体而被解除劳动合同，所有期权也被追回。

对此，快手方面暂无回应。

在 11 月 20 日，快手宣布了与 2020 央视春晚达成独家互动合作，开展今年的春晚红包互动，但并没有公布具体方案。目前，快手与春晚已经成立专项工作小组。

而根据泄露的方案，快手的央视春晚活动方案已在 12 月中旬最终敲定，春晚当天红包金额将达 10 亿元人民币。除了现金红包，快手还将发放电商代金券、实物。

传字节跳动拟在海外建 TikTok 全球总部 不会在美国

网易科技讯 12 月 24 日消息，据外媒报道，据知情人士透露，TikTok（抖音海外版）母公司字节跳动正在考虑为这款流行视频分享应用在海外设立全球总部。

知情人士称，字节跳动考虑将 TikTok 全球总部设在新加坡，其他可能地点还包括英国伦敦和爱尔兰都柏林，但没有美国城市进入候选名单。TikTok 目前没有总部，但其资深高管常驻上海，负责美国业务的总部位于洛杉矶。

今年 11 月份，TikTok 的安装次数接近 6700 万次，是该应用程序安装次数第三多的月份，仅次于 2018 年 12 月的 6850 万次和 2019 年 1 月的 6770 万次。在日安装量方面，历史最高点出现在 2018 年 12 月 25 日圣诞节当天，达到 306 万次，增长主要来自美国市场。

SpaceX 完成第十次降落伞测试：离载人飞行更近一步

网易科技讯 12 月 24 日消息，埃隆·马斯克 (Elon Musk) 旗下的美国太空探索技术公司 SpaceX 今天宣布，美国时间 12 月 22 日，公司已连续第十次成功完成降落伞系统的测试。这是一个重要的安全里程碑，表明 SpaceX 最新的设计降落伞系统已经准备好供搭载其飞船的宇航员使用。

SpaceX 以这项备受瞩目的成就结束了今年的工作，这有助于这家公司明年将宇航员送上太空。

降落伞系统可以用来减缓宇宙飞船返回地球时的下降速度。SpaceX 目前的设计是 “Crew Dragon” 降落伞系统第三个主要版本，采用了升级后的材料和改进的缝线缝合工艺，以尽可能提高降落伞飞行期间的可靠性和耐久性。

Netflix 成过去十年表现最佳股票 40 倍回报奇迹如何诞生？

腾讯科技讯 再过几天，2010 年代就将画上句号，人类将进入一个新的十年。在过去十年中，如果问哪些公司给人类产业、互联网带来重大颠覆，美国视频网站 Netflix 显然是其中的一家。Netflix 颠覆了全球影视娱乐行业，如今，包括苹果在内的一大波公司正在模仿 Netflix，推出基于原创影视的会员制视频服务。

据报道，在 2010 年代初，Netflix 只有大约 1200 万会员，他们每月支付 9 美元，主要是为了在信箱中收到 Netflix 寄来的 DVD 影碟，当时，这家公司价值几十亿美元。

苹果将在印度扩大 iPhone 生产

参考消息网 12 月 24 日报道日本媒体报道称，美国苹果公司将在印度扩大 iPhone 的生产。苹果原本只在印度生产一些旧机型。此前一度停产的诺基亚在印度的工厂也将被重启。

据《日本经济新闻》网站 12 月 20 日报道，印度方面公布的苹果生产计划显示，在印度此前一直由代工厂商纬创资通负责旧机型 “6S” 和 “SE” 的组装。作为委托对象如今新增加了鸿海，开始在印度南部生产。最早将于 2020 年春季开始销售的廉价版 iPhone 新机型也可能在印度生产。

不过，报道指出，印度出口产品将面临关税成本的问题。同时，印度供应链尚不成熟，也存在人工费高涨等问题。