AI 商业化公司创新奇智（AInnovation）宣布完成总金额近 4 亿人民币 B 轮融资。本轮融资由华兴新经济基金领投，中金甲子、赛富、宜信等机构跟投。

创新奇智已累计完成总金额近 10 亿人民币融资。该公司今年 1 月宣布完成总金额逾 4 亿人民币的 A 轮和 A+ 轮融资，由中金甲子领投，原股东创新工场、成为资本继续跟投。

本轮融资后，创新奇智将进一步加强 AI 技术研发和拓展 AI 落地场景，围绕制造、零售和金融行业，输出更多具有实用价值的 AI 产品及解决方案。

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创新奇智成立于 2018 年 3 月，是创新工场 AI 子公司，其致力于用最前沿的人工智能技术为企业提供 AI 相关产品及商业解决方案，通过 AI 赋能助力企业客户及合作伙伴提升商业效率和价值，实现数字化转型。创新奇智的团队规模已近 400 人，在北京、上海、广州、重庆等全国 10 个重点城市均有布局。

创新奇智聚焦零售、制造、金融三个行业，打造 “技术产品”+“行业场景” 双轮驱动模式，拥有玛氏、永辉、原麦山丘、嘉士伯、雀巢、鸿海科技、徐工信息、中冶赛迪、香港怡东集团、邮储银行、光大银行、民生银行、太保安联等多家客户。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。