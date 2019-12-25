来自中国开发者的移动应用，在印度流行了一段时间。去年，印度排名前 100 的 Android 应用中，多达 44 个是由中国公司开发的。但是随着印度本土开发商加强竞争力度，今年的情况有些改变。根据应用程序分析和市场营销公司 AppsFlyer 的报告，印度本土应用整体上已经恢复了原有地位。

根据报告，印度区 Google Play 商店以及苹果 App Store 今年 Q2 和 Q3 的前 200 名应用中的 41%，都是由印度开发者和当地公司开发的，高于去年的 38%。另一家研究公司 App Annie 的数据证实了这一说法。中国和印度的应用程序数量占 Top 200 榜单的近五分之四（79％）。

报告称，在过去一年半中，数十家印度公司推出了支付、游戏、新闻和娱乐应用，这一转变随即发生。报告指出，中国开发商并没有放弃，他们继续在每一种应用类别中保持 “令人印象深刻” 的竞争。

印度拥有超过 4.5 亿智能手机用户，同时有着相对宽松的法律环境来支持开放市场，这块土地自然已成面向全球开发者的极具诱惑力的战场。

小米和字节跳动等许多中国公司都将印度视为其最大的市场之一。比方说，TikTok 已在印度积累了超过 2 亿用户，而引领印度智能手机市场的小米正在迅速为当地用户构建一系列服务。小米本月初还在印度推出了一款贷款应用。