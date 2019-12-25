圣诞礼物 45 元快递费 9 万 亚马逊定价惊呆英国用户

据新华社电 英国一名女网购者打算经由亚马逊网站购买一份圣诞礼物。但当她打开收货时间 选项时赫然发现，圣诞期间送货费高达 9999 英镑（约合 9 万元人民币）。如果想按平时 2.99 英镑（27 元人民币）的标准支付送货费，则至少要等到明年 1 月 11 日才能收到货。依照《每日邮报》说法，这似乎更像是系统出现了错误。朗最终选择支付 2.99 英镑送货费。她将自己的经历发送到社交媒体脸书。

女子收盖茨重达 40 公斤圣诞大礼包

中新网 12 月 25 日电 据美国中文网报道，美国密歇根州一名女子参加了 95 次 RedditGifts 的交换活动，她在今年圣诞节前夕幸运地收到了富豪比尔·盖茨送出的大礼包。据报道，谢尔比收到的 “圣诞大礼包” 重达 88 磅 (39.9 公斤)。打开大礼包后，她发现了七盒不同口味的奥利奥饼干、一个吊床、一个《哈利·波特》版圣诞老人帽子、两大盒精致的乐高游戏还有一款手工缝制的毯子。但最有意义的礼物，是盖茨为纪念谢尔比的母亲向美国心脏协会捐赠了一笔数额不详的款项。

Uber 联合创始人卡兰尼克将退出董事会

钛媒体 12 月 24 日消息，Uber 联合创始人兼前首席执行官特拉维斯·卡兰尼克将退出董事会，从 2019 年 12 月 31 日生效。此后将专注于个人事业和慈善事业。自上个月锁定期到期以来，卡兰尼克已经出售了价值逾 25 亿美元的优步股份。据公开文件显示，他剩下的股份不足 10%。自 11 月 6 日以来，卡兰尼克一直在有系统地出售股票，出售速度表明他将在几天内完全撤出优步。他上周又抛售了价值 3.83 亿美元的股票，剩下的股份价值约 2.5 亿美元。

iPhone XR 连续四季度成为全球最畅销智能手机

IT 之家 12 月 25 日消息 根据 Counterpoint Research 的数据，iPhone XR 是 2019 年第三季度最畅销的智能手机，这意味着它一直是今年迄今为止每个季度最畅销的机型。iPhone XR 于 2018 年第四季度中旬发布，因此该季度并未名列榜首，但此后它一直霸榜，轻松击败了 iPhone 11。iPhone XR 是 2019 年第三季度全球最畅销的机型，占据了 3% 的市场份额。苹果还调整了 iPhone XR 在中国和其他几个市场的价格，这有助于保持本季度的强劲需求。iPhone 11 在发布季度内也进入了前十名。

特斯拉神经网络获改进 可探测识别交通灯车道线

网易科技讯 12 月 25 日消息，据外媒报道，特斯拉部分车主已经收到预览版本的 “FSD 套件”，显示这家电动汽车制造商的神经网络有了长足改进，可以探测和识别出更多常见物体，比如交通灯、垃圾桶以及车道标志等。特斯拉始终致力于通过该公司车队收集的数据来改进其辅助驾驶软件和全自动驾驶套件。然后，这些数据被输入到公司的神经网络中，后者会根据输入的数据进行改进。该公司车队发布最新的视觉图像表明，特斯拉全自动驾驶功能改进在过去几个月里取得了很大成果。