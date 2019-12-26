电动汽车革命持续升温，尽管我们持续报道更多有关 2020 年上市的新造车势力的电动汽车，甚至会造成错觉，认为传统汽车制造商的发展速度太慢了。但事实是，在 2021 年及以后的电动车型中，传统汽车巨头将投入更多的精力和投资。奥迪和宝马最近都宣布了未来几年的投资计划。

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同时，我们还会把 AutoNode 打造成一个平台。链接制造商（汽车，自行车，公共汽车或卡车等），供应商，公用交通事业，电池制造商，移动或服务提供商，无人驾驶技术团队等，把专业的、对新能源车感兴趣的用户、关心交通科技发展的读者融合进来。

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Aspire after speed and passion is the lifeblood of human enduring enthusiasm of automobiles（追求速度和激情是人类对汽车保持永恒热情的生命线）。AutoNode 也将秉承这个理念，在资讯报道上讲求速度，在新创挖掘上保持热情，继而实现最大的平台价值。