电动汽车革命持续升温，尽管我们持续报道更多有关 2020 年上市的新造车势力的电动汽车，甚至会造成错觉，认为传统汽车制造商的发展速度太慢了。但事实是，在 2021 年及以后的电动车型中，传统汽车巨头将投入更多的精力和投资。奥迪和宝马最近都宣布了未来几年的投资计划。
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