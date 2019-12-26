新的一年即将到来，而传统的中国新春佳节也临近了。OPPO 在这个传统的元春销售旺季，继续更新了旗下的热门系列新机，Reno3 系列。意料之中，这个系列包含了 Reno3 和 Reno 3 Pro，以不同的配置和价格卡位 OPPO 最畅销的价位段。

首先，自然是对 5G 的支持。为了适配不同的用户，Reno3 用的是联发科的天玑 1000L 5G 芯片，这是这个系列芯片的首发亮相；而高配版本的 Reno3 Pro 用的是高通骁龙的 765G 5G 芯片。这样一来，这个系列就具备了 SA、NSA 双模 5G 的能力，可以征战来年的 5G 市场。

OPPO Reno3 Pro 5G 版采用了独特的 360 度环绕式天线设计，可以在更多的情况下保证信号的稳定。在四根天线切换评估下载速度的情况下，5G 下载速率最高提升 30%。Reno3 Pro 实际商用 5G 极限下载速度约 110-120MB/s，相比 4G 快约 10 倍。

此外，屏幕上也是没有妥协，采用了 90 赫兹刷新率。显然这样的配置迎合了高配的潮流，同时可以满足年轻人的娱乐多媒体需求。对于看脸的时代来说，手机的单一配色是不够的，Reno3 有月夜黑、月光白、日出印象、蓝色星夜四种配色。Reno3 Pro 有雾月白、日出印象、蓝色星夜三种配色。

外观做工上，也做了进一步的修改突破。OPPO Reno3 Pro 机身厚度仅有 7.7mm，重量仅有 171g，是同时期同价位最轻薄的 5G 手机，没有之一。Reno3 机身厚度为 7.96mm，重量 181g，仅仅比 Reno3 Pro 重了 10g。为了体现薄的质感，采用了正反双曲面设计，从边缘来看，非常轻薄。

相机方面也必须升级才能满足用户需求。OPPO Reno3 本次搭载了 1600 万像素前置摄像头，后置摄像头装配了 4800 万像素+800 万像素+200 万像素+200 万像素的组合。需要指出的是，两款产品都支持视频超级防抖和视频超级防抖 Pro 两个模式。价格方面，根据配置，从 3199 元到 4499 元不等。