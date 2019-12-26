熊猫互娱 20 亿元投资损失全部由公司及王思聪承担

腾讯科技讯 12 月 26 日，普思投资最新文件显示，经过近两月，几十轮商谈，普思投资与数十位投资人全部达成协议，所有投资人都得到了赔偿，熊猫互娱近 20 亿元巨额投资损失全部由普思投资及实控人自己承担。企查查数据显示，普思投资由王思聪担任董事长，后者并持股 100%，因此普思投资文件中所说的实控人，指向的就是王思聪。之前普思投资表示，熊猫互娱只是王思聪个人创业项目，他还有许多其他投资项目，不能因为一个项目的得失而全盘否定，谁都不能保证所有投资百分之百成功。

守护 “胖五”：3 艘远望号船布阵大洋做好测控准备

“我们的太空” 新媒体中心 12 月 25 日消息，承担长征五号遥三火箭发射海上测控任务的远望 3 号、5 号、7 号船，25 日到达任务预定海区，途中顺利完成三船间测控、通信联调演练，全面检验各类设备参试状态。据了解，3 艘远望号测量船从 11 月初相继驶离中国卫星海上测控部码头，先后圆满完成 2 次北斗三号卫星海上测控任务和 1 次高分十二号卫星海上测控任务。长征五号运载火箭海上测控任务完成后，远望 5 号、远望 7 号将返回祖国，远望 3 号船将继续执行后续卫星发射的测控任务。

NASA 观测到太阳新型磁爆 有助于预测太阳气候

NASA 近日宣布，在太阳高层大气中发现一种前所未见的爆炸，这将有助于更好地预测太阳气候特征。太阳表面在不断地运动，超热的等离子体产生的磁场会扭曲在一起，当恒星旋转时，它们会断裂并再次结合，该过程被称为 “磁场重联”。目前美国宇航局太阳动力学天文台首次勘测到 “被动磁场重联”，该事件是由附近的热等离子体爆发引起的，而不是由恒星表面物质爆炸引起，该现象或将解释为什么太阳高层大气似乎比接近太阳表面的区域更加炽热。

特斯拉股价接连创下新高 腾讯入股浮盈了百亿元

电动汽车厂商特斯拉的股价近日接连创下新高，美东时间 12 月 24 日，特斯拉收盘价为每股 425.3 美元，市值超过 760 亿美元。特斯拉股价创新高，腾讯也因而受益。2017 年 3 月，根据特斯拉提交给 SEC 的文件显示，腾讯买入 800 多万股特斯拉股票，持有特斯拉 5% 的股份，成为特斯拉第五大股东。特斯拉股价上涨可追溯至 10 月 23 日盘后，特斯拉发布了第三季度财报。

1999 元 5G 手机即将上市 明年全国 5G 用户将升至 2 亿

全球手机市场进入存量阶段后急需一剂强心针，而 5G 被寄予厚望，并随之硝烟弥漫。本月，小米旗下 Redmi 品牌正式发布 Redmi K30 系列手机，起售价仅 1999 元，成为目前市场上唯一一款价格低于 2000 元的 5G 手机。实际上，从今年 7 月中兴抢先发布国内首款 5G 手机，手机厂商开始密集推出各自的 5G 机型。进入 5G 周期，明年手机厂商将推出大量的 5G 手机。据新京报记者不完全统计，中兴、小米均提出明年将推出至少 10 款 5G 手机，Vivo 至少推出 5 款 5G 机型。